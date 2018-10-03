Ekonomi Rusyadan ABye TürkAkım teklifi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya’dan AB’ye TürkAkım teklifi

Rusya'dan AB’ye TürkAkım teklifi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "TürkAkım doğalgaz boru hattı sadece Rus-Türk projesi değil, ilgilenen ülkeler için AB’nin katılımıyla da bir proje olabilir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin sadece Rus-Türk projesi değil, ilgisi olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de katılımıyla hayata geçecek bir proje olabileceğini bildirdi.

Lavrov, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin enerji konusunda AB ile Rusya'nın ilişkilerine yönelik sorularını cevaplandırdı.

AB ile Rusya'nın enerji hususunda daha önce yoğun bir iş birliği olduğunu belirten Lavrov, şu anda bu şekilde diyaloğun dondurulduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın doğalgaz taşıma sisteminin endişe verici olduğunu ve transit ülke olarak güvensizliğini ortaya koyduğu için Rus enerji firması Gazprom'un Avrupalı ortakları ile Kuzey Akım hattını kurduğunu ifade eden Lavrov, "Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının da inşaatına başlandı. Gerekli bütün izinler alındı. Ayrıca TürkAkım doğalgaz boru hattı sadece Rus-Türk projesi değil, ilgilenen ülkeler için AB’nin katılımıyla da bir proje olabilir." diye konuştu.

Çin yapımı SİHA'lar Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinde
DÜNYA
Çin yapımı SİHA'lar Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinde

Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
Başarılar Galatasaray

Başarılar Galatasaray

​Galatasaray deplasmanda Porto'ya konuk oluyor.
En zengin seçildi

En zengin seçildi

Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı.
Terörist gösterdikomandolar buldu

Terörist gösterdikomandolar buldu

Van'da teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat ele geçirildi.
Dostluğu bitirdi

Dostluğu bitirdi

ABD, İran'la 1955'te imzaladığı dostluk anlaşmanı feshetti.
Akar imzayı attı

Akar imzayı attı

​NATO üyesi ülkeler insansız deniz sistemleri geliştirilecek.
ABD polisiFETÖ'nün kampında

ABD polisiFETÖ'nün kampında

ABD polisi, FETÖ kampında inceleme yaptı.

'Uçuşlar 29 Ekim'de başlayacak'

'Uçuşlar 29 Ekim'de başlayacak'

Kalın, havalimanı takvimiyle ilgili son noktayı koydu.

Suç makinası çıktı

Suç makinası çıktı

Bakırköy'deki saldırganın annesi hakim, babası savcıymış.
TSK'dan nokta atışı

TSK'dan nokta atışı

​Zap'ta 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Tezkere kabul edildi

Tezkere kabul edildi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi uzatıldı.
Hukukutehdit ediyor

Hukukutehdit ediyor

​ABD öfkesinin son kurbanı Uluslararası Ceza Mahkemesi oldu.
TSK paylaştı:Göreve hazır!

TSK paylaştı:Göreve hazır!

​Jet pilotunun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Talabani'nin izinde

Talabani'nin izinde

​Saddam döneminde işkence çekmişti, dün Cumhurbaşkanı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.