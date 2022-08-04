Rusya'dan dolar ve Euro kararı

Rusya Merkez Bankası, dost olmayan ülkelerin attığı adımlar nedeniyle ABD doları ve avro kullanımının riskler barındırdığını belirterek, söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurdu.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Finans piyasası: Güncel koşullarda yeni zorluklar" adlı raporda, finans kurumlarının istikrarının ve ekonominin yapısal dönüşümüne katılımlarını sağlamanın ana önceliklerden biri olduğu belirtildi.

Kalkınmaya yönelik kurumların ve devlet garantilerinin rolünün yakın gelecekte önemli ölçüde artacağına işaret edilen raporda, ekonomik kalkınmayı finanse etmek için borç ve öz sermaye araçlarının genişletilmesinin de son derece önemli vurgulandı.

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Rusya'nın dost olmayan ülkeler olarak belirlediği Batılı ülkelerin attığı adımların mali riskleri artırdığı uyarısına yer verilen raporda, "Rus varlıklarının dost olmayan ülkeler tarafından engellenmesi ve dünya rezerv para birimlerindeki ödemelere yönelik operasyonel kısıtlamalar, ABD doları ve avro kullanırken vatandaşlar ve işletmeler için riskler yaratıyor." denildi.

Rusya Merkez Bankası'nın, söz konusu dövizlerin Rusya'daki kullanımını azaltmaya yönelik adımlar atacağı belirtilen raporda, "Söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirilecektir." ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca, Rus devlet şirketlerinin dolar ve avro birikimlerini yaptırım uygulamayan ülkelerin para birimlerine dönüştürmelerine yönelik Rus hükümetine de tavsiyede bulunuldu.

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EKONOMİ Rusya’dan dolar ve euro çekimine ilişkin yeni karar

FOTOĞRAF 8 Dünyanın en fazla yaptırıma maruz kalan ülkesi Rusya'nın ulusal para birimi, euro ve dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta son yılların en yüksek seviyesine ulaşan ruble Rus finans sistemini korumak amacıyla şubat ayı sonuna yürürlüğe konulan bir dizi kontrollerin desteğiyle dolar karşısında yaklaşık yüzde 4, euro karşısında yüzde 6 değer kazandı.<br> Rublenin dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 30 civarında istikrar kazanması Rus ekonomisine karşı başlatılan büyük çaplı yaptırımlara rağmen dünyanın en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmasının önünü açtı.<br> Ruble, Rus altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısını donduran yaptırımların ardından yabancı para birimindeki gelirlerini rubleye çevrilmek zorunda kalan ihracat odaklı şirketler sayesinde harekete geçti.<br> Euro para birimi karşısında ise pazartesi günü yüzde 6 değer kazanan ruble, son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Pazartesi günü saat 13.40 civarında rubleeuro paritesi 58.75 seviyesinde işlem gördü.<br> ORTA VADEDE GÜÇLENEBİLİR<br>Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Rus merkez bankası ve hükümetinin kısıtlamalara devam edeceğini düşünen uzmanlar, buna rağmen rublenin orta vadede güçlenebileceği beklentisinde.<br> DOĞAL GAZDA RUBLE HAMLESİ<br>Tinkoff Bankası yatırım analistleri, sonbahara doğru ithalat iyileştikçe ve kıstlamaların potansiyel olarak kaldırılması halinde döviz kurunun 60-65 seviyesinde istikrar kazanmaya başlayacağı görüşünde. Ayrıca Rus doğal gazını ruble karşılığı satın alan yabancı alıcılar da rublenin son artışında etkili oldu. Uzmanlar genel olarak ihracatçıların getirdiği döviz, yüksek petrol fiyatları ve gelecek ay sonunda vergi dönemi sona ermeden ihracat odaklı şirketlerin yerel yükümlülüklerini yerine getirebilmek için döviz gelirlerini rubleye çevirmesinin Rus para biriminin desteklenmesinde etkili olacağının altını çiziyor.<br> RUS MERKEZ BANKASI RUBLEYE MÜDAHALE EDECEK Mİ?<br>Öte yandan Rusya'nın günlük Vedomosti gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde, merkez bankasının rublenin kontrol dışı güçlenmesinin önüne geçmek için döviz alımınıa başlayacağı aktarıldı. Reuters haber ajansının haberine göre merkez bankası bu iddiayı reddederek \"sözkonusu bilginin gerçekle örtüşmediği\" açıklamasında bulundu.<br> Promsvyazbank analistleri merkez bankasının bu tür müdahalelere başlaması halinde bunun ruble üzerinde dikkat çekici etkisi olacağını bildirdi, ancak bu tür haberlerin piyasa katılımcılarının davranışını etkileyebileceğinin ve rublenin zayıflamasını teşvik edebileceğinin altını çizdi.<br> Rus Rublesi yükselişte: Dolar ve Euro karşısında neden değer kazanıyor? Batılı ülkelerin sert yaptırımlarına rağmen Rus rublesi savaş öncesi dönemi yakalamayı başardı. Peki ama nasıl? BiP'te paylaş

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