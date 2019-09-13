Ekonomi Rusyadan dolara darbe vuracak yeni hamle
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan dolara darbe vuracak yeni hamle

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, '2020’de dolar olmayan para birimlerinden, muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız” dedi.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2020’de ABD doları üzerinden dış borçlanma gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, “Muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız.” dedi.

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019’nın sonuna kadar dış borçlanma planlamadıklarını söyledi.

2020'DEN İTİBAREN BAŞKA PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN BORÇLANILACAK

Gelecek yıla ilişkin planlamada dolardan uzaklaşacaklarını anlatan Siluanov, “2020’de dolar olmayan para birimlerinden, muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız.” diye konuştu.

  • Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017’ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7’ye gerilerken, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7’ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2’ye yükseltildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ile birlikte ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

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