Rusya'dan Türkiye'ye güzel haber: Satışlar artışa geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayı içerisinde 561 milyon 123 bin 454 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını duyurdu.