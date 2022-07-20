Ekonomi Rusyanın Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupaya doğalgaz akışı yarın başlıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışı yarın başlıyor

Rusya doğalgazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki akış, bakım çalışmaları nedeniyle durdurulmuştu. Reuters haber ajansı akışın yarın yeniden başlayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyanın Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupaya doğalgaz akışı yarın başlıyor
Foto: Arşiv.

İhracat planlarına aşina iki kaynağın Reuters'e haber ajansına yaptığı açıklamaya göre , Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus gaz akışının planlı bakımın tamamlanmasının ardından Perşembe günü yeniden başlayacak.

  • Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı doğalgaz ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturan boru hattı, 11 Temmuz'da on günlük bakım nedeniyle kapatılmıştı.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, Reuters'e boru hattının zamanında faaliyete geçmesinin beklendiğini, ancak kapasitesinin günde yaklaşık 160 milyon metreküpün (mcm) altında olduğunu söyledi. Rus enerji devi Gazprom, Kanada'da hizmet veren Siemens Energy'nin türbininin dönüşündeki gecikmeleri gerekçe göstererek geçen ay rota üzerinden gaz ihracatını yüzde 40 kapasiteye indirmişti.

Rusya doğal gazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki akış, 21 Temmuz itibariyle yeniden başlayacak.
Rusya doğal gazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki akış, 21 Temmuz itibariyle yeniden başlayacak.

Bununla birlikte, Kaynaklardan biri, yarından itibaren Kuzey Akım 1 üzerinden beklenen gaz hacimleri hakkında "Gazprom, 11 Temmuz'dan önceki seviyelere geri dönecek" dedi.

RUSYA GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Diğer taraftan Batılı ülkeler, dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı ve ikinci en büyük ham petrol tedarikçisi olan Rusya'yı enerji kaynaklarını Ukrayna’ya açtığı savaş esnasında şantaj aracı olarak kullanmakla suçladı. Rusya, güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Putin, Gazprom'un doğalgaz sevkiyatını artırmaya hazır olduğunu söyledi.
Putin, Gazprom'un doğalgaz sevkiyatını artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'un doğalgaz sevkiyatını ihtiyaç olduğu kadar artırmaya hazır olduğunu belirterek, daha önce Kuzey Akım 2'nin kullanılmasını önerdi.

Öte yandan, Reuters’ın gördüğü bir mektuba göre, Gazprom Avrupa'daki müşterilerine, "olağanüstü" koşullar nedeniyle gaz arzını garanti edemediğini bildirdi. Rus devletine ait doğalgaz tekeli, 14 Temmuz tarihli bir mektupta, 14 Haziran'dan itibaren tedariklerde geriye dönük olarak mücbir sebep ilan ettiğini aktardı.

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