McDonald's Rusya'dan çıkma kararı aldı

McDonald's 8 Mart 2022'de Rusya'daki restoranlarını geçici olarak kapatmış, faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Ukrayna'daki savaşın neden olduğu insani kriz ve gittikçe öngörülemeyen bir hal alan çalışma ortamı, McDonald's'ın Rusya'da iş sahibi olmaya devam etmenin artık makul olmadığına kadar vermesine yol açtı. Şirket Rusya'daki mevcut durumun değerleriyle uyuşmadığı kanısında.

Yerli bir alıcıya satılacak, logo, menü ve marka kullanılmayacak

McDonald's ayrılma kararının bir parçası olarak Rusya'daki restoranlarından oluşan portföyünün tamamını yerel bir alıcıya satmaya çalışıyor. Şirket, Rusya'daki ticari markalarını korumaya devam edecek olsa da artık McDonald's adı, logosu, markası ve menüsü kullanılamayacak.

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Çalışanların maaşları ödenecek, kadroda tutulmaları sağlanacak

McDonald's'ın öncelikleri arasında, Rusya'daki çalışanlarına herhangi bir işlem kesinlik kazanana kadar ödeme yapılmaya devam edilmesi ve gelecekteki alıcının onları kadroda tutmasını sağlamak var.

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Şirket, ülkedeki çalışanlarına tam maaş ödemeye ve Ronald McDonald House Charities liderliğindeki yerel yardım çabalarını desteklemeye devam ederken, Ukrayna'daki McDonald's restoranları kapalı kalmaya devam ediyor. McDonald's Avrupa genelinde gıda bağışları, barınma ve istihdam yoluyla Ukraynalı mültecileri destekliyor.

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