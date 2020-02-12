Ekonomi Rusyaya en çok mandarin sattık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'ya en çok mandarin sattık

Türkiye'den Rusya'ya ocak ayında 85 milyon 902 bin 825 dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi.

Haber Merkezi AA
Mandarin ihracatı bu yılın ocak ayında yüzde 53 arttı
Mandarin ihracatı bu yılın ocak ayında yüzde 53 arttı

Türkiye'den 2020'nin ilk ayında Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve ve sebze ürünleri ihracatından 85 milyon 902 bin 825 dolar gelir elde edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ocak ayında 130 bin 195 ton yaş meyve ve sebze ürünü ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 85 milyon 902 bin 825 dolar kazanç sağlandı.

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Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 88 bin 804 dolarlık yaş meyve ve sebze ürünü ihraç edilerek 53 milyon 912 bin 45 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Türkiye'den Rusya'ya yılın ilk ayında yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 46,6, değerde de yüzde 59,3 artış gösterdi.

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İhracat yüzde 53 arttı

  • Ürün olarak dış satımda 33 milyon 852 bin 508 dolarla mandarin ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Rusya'ya 55 bin 26 tonluk mandarin satıldı. Ülkeden geçen yılın aynı ayında da Rusya'ya 38 bin 138 tonluk mandarin ihracatından 22 milyon 44 bin 519 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den Rusya'ya ocak ayında yapılan mandarin ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 44,3, değerde de yüzde 53,6 arttı.

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20 bin ton yaş sebze meyve

Trabzon'dan da yılın ilk ayında Rusya'ya 13 milyon 463 bin 754 dolar karşılığında 20 bin 652 ton yaş meyve ve sebze ihraç edildi. Kentten geçen yılın aynı ayında Rusya'ya 17 bin 880 tonluk yaş meyve ve sebze ihracatından 11 milyon 93 bin 558 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Trabzon'dan 2020'nin ocak ayında Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 15,5, değerde de yüzde 21,4 artmış oldu.

Geçen yıla göre yüzde 11 artış

Trabzon'dan ürün olarak yapılan ihracatta da mandarin ilk sırada yer aldı. Yılın ilk ayında Rusya'ya 10 bin 967 ton mandarin ihraç edilerek 6 milyon 806 bin 674 dolar gelir sağlandı. Kentten geçen yılın aynı ayında Rusya'ya 9 bin 996 tonluk mandarin ihracatından 6 milyon 98 bin 176 dolar kazanılmıştı. Trabzon'dan yılın ocak ayında yapılan mandarin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 9,7, değerde de yüzde 11,6 arttı.

"Yeni sezona güzel başlandı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaş meyve sebze ihracatında yeni sezona güzel başlandığını söyledi. Yaş meyve ve sebze ihracatının öncelikli pazarının Rusya olduğunu vurgulayan Kalyoncu, bu ülkeye ihracatta yaşanan artışın da sevindirici olduğunu söyledi.

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