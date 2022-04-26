Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Rusyaya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı

Belçika limanında, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen 8 bin civarında araç bekliyor. Söz konusu araçların limanda daha ne kadar bekletileceği bilinmezken, bu araçların hukuki durumu da belirsizliğini koruyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyaya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı
Arşiv

Belçika limanında, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen binlerce araç bekliyor.

Belçika'nın en büyük limanlarından Zeebrugge'da 8 bin civarında araç Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle beklemeye alındı.

  • Belçika gümrüğü, yaptırımlar sebebiyle aralarında Mercedes, Audi, BMW, Cadillac, Lexus gibi lüks araçlarla, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai, Nissan ve Suzuki gibi markaların SUV ve karavanlarının Rusya'ya gönderilmesine izin vermiyor.

Söz konusu araçlar nedeniyle Zeebrugge limanının otopark kısmı dolmuş durumda.

Limanda bekleyen otomobillerin siparişleri Avrupa Birliği (AB) yaptırımları öncesinde verilmiş ancak gönderilmesi mümkün olmamıştı.

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mart ayında yürürlüğe koyduğu yaptırımlar uyarınca Rusya'ya 50 bin avronun üzerinde değere sahip araç gönderilemiyor.

Söz konusu araçların limanda daha ne kadar bekletileceği bilinmezken, bu araçların hukuki durumu da belirsizliğini koruyor.

AB limanları Rus gemilerine kapanacak
EKONOMİ
AB limanları Rus gemilerine kapanacak

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
DÜNYA
İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Savaş ve yaptırımlar Almanya’nın Rusya’ya ihracatı yüzde 57,5 azalttı
EKONOMİ
Savaş ve yaptırımlar Almanya’nın Rusya’ya ihracatı yüzde 57,5 azalttı
Okullarda maske mecburiyeti kalktı mı?

Okullarda maske
mecburiyeti kalktı mı?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Seni aldıracağım

'Seni aldıracağım'

​Trafik polisini önce tehdit etti sonra üzerine yürüdü.
CHPli Özgür Özelin tehdidine AK Partiden sert tepki: Ant olsun gerekli cevap mutlaka verilecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan Bozdağ'dan ABD'ye Osman Kavala yanıtı.

15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip.

​Kuzey Kore lideri Kim'den dünyayı endişelendiren nükleer mesajı.

​İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Bakan Varank, İMECE için tarih verdi.

​Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.