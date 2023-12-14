Sade vergiyi bize de sorun

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ‘Türkiye'de Vergi Reformu İhtiyacı ve Vergide Sadelik’ konusunu masaya yatırdı. Derneğin genel merkezinde düzenlenen panelde vergi politikalarına yönelik güncel sorunlar ve çözümlerinin ele alındı.

Vergi kanunun analiz edilmesi gereken dinamik bir alan olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Akademisyenler, bürokratlar, teknokratlar, muhasebe meslek grupları, vergi denetim yetkisine haiz meslek grupları, yargı mensupları ve vergiyi bizzat ödeyen biz iş adamları yani mükelleflerden kanunlar yazılırken görüşler alınmalı” dedi.

Mahmut Asmalı

KAMU GELİRİNİN %90’I VERGİDEN

Asmalı, ülkenin en vazgeçilmez gelir kaynağı olan, kamu gelirlerinin yüzde 90'ına yakınını oluşturan, kamu hizmetlerinin finansmanını sağlayan vergi konusunun teorisi ve uygulamasıyla birlikte analiz edilmesi gereken dinamik bir alan olduğunu söyledi. Vergi kanunlarının sade, basit ve anlaşılır olması halinde hataların azalacağını ifade eden Asmalı, şöyle devam etti: "Vergi kanunları yasa koyucu tarafından teknokrat ve bürokratlarca kaleme alınarak meclise gelmeden önce, şu an burada olduğu gibi yerli ve çevrim içi ortamlarda buluşmaların ülke adına farklı pencereler açacağını düşünüyoruz."

TECRÜBE VE BİLGİYE SAHİBİZ

Vergi ödeyenler olarak, vergi konusunu teorik ve hukuki taraflarından ziyade, uygulamada ortaya çıkan problemler hususunda kendilerinin hatırı sayılı bilgiye ve tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Asmalı, "Vergi kanunlarımız da ne kadar sade, basit ve anlaşılır olursa uygulamada, hataların o kadar azalacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Toplumsal refahı arttıracak adımlar atılıyor

Panele konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur; yatırım, istihdam, üretim ve rekabet ortamını destekleyen vergi politikalarını güçlendirmeye devam edeceklerini, gelir dağılımındaki adaleti ve toplumsal refahı artıracak uygulamaları sürdüreceklerini bildirdi.







