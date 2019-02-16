Ekonomi Sağladığı kredi 333 milyarı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağladığı kredi 333 milyarı aştı

Halkbank, geçen yıl bilançosunu % 23,9 artışla 378,4 milyar liraya yükseltti. Toplam kredilerini yüzde 28 oranında artırarak 333 milyar likaya çıkaran banka, 2018 yılı net kârını 2 milyar 522 milyon lira olarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halkbank Genel Müdürlük Binası ( Batı Ataşehir )
Halkbank Genel Müdürlük Binası ( Batı Ataşehir )

Halkbank, 2018 yıl sonu itibarıyla yüzde 32 azalarak 2 milyar 522 milyon lira net kâr elde etti. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 80'inci yaşını kutladığı 2018 yılında da Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdü. Tüm ürün ve hizmetlerini yenilikçi bir vizyonla geliştirmeye devam eden banka, sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdiği bu dönemde toplam krediler sıralamasında 3’üncü sıraya yükseldi. Toplam mevduatını yüzde 28,8 artırarak, pazar payını yüzde 11,5’e çıkarmayı başaran Halkbank, güçlü kaynak yapısını koruyarak bilanço kalitesini daha da artırdı. Halkbank, 2018 yılında toplam kredilerini bir önceki yılsonuna göre yüzde 28 oranında artırarak 333,6 milyar liraya taşıdı. Bankanın KOBİ kredilerini de içeren toplam ticari kredileri aynı dönemde yüzde 31,6 artış göstererek 288,9 milyar liraya yükseldi. Bankanın bilanço büyüklüğü ise; %23,9 oranında artarak 378,4 milyar liraya ulaştı.

Osman Arslan

ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİMİZ

  • Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerinin faaliyet alanlarındaki her türlü talep ve ihtiyacına özel çözümler üreterek, ülke ekonomisine güçlü desteklerini sürdürdükleri bir yıl geçirdiklerini belirtti. Arslan, “Halkbank olarak önceliğimiz müşterilerimize temas etmek, onları dinlemek, ihtiyaçlarını doğru tespit edip yerinde çözüm önerileri getirmektir. Toplam kredilerimizde ve toplam mevduatımızdaki yüksek artış, ekonomideki nakit akışının garantörlerinden biri olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Üreten Türkiye’nin üretken bankası olarak 2019 yılını da sahada geçireceğiz” dedi.

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