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Ekonomi

Sağlık turizmi vize bekliyor

Türkiye, son dönemde sağlık turizminde dünya standartlarını zorluyor. Bu alanda faaliyet gösteren acenteler, bazı ülkelere uygulanan vize prosedürlerinin engel oluşturduğunu söylüyor.

04:00 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:24 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fedakar Günsili
Fedakar Günsili

Konumu ve geniş uçuş ağı avantajlarının yanı sıra, uygun fiyata dünya standartlarında tedavi hizmetleri sunan Türkiye, tüm dünyadan sağlık turistlerinin iştahını kabartıyor. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren acenteler ise sektörde döviz girdisinin sürdürülebilirliği için vize kolaylığı sağlanması gibi avantajlar sunulması gerektiğine dikkat çekiyor.

PROSEDÜRLER HAFİFLETİLMELİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fedakar Günsili, "Sağlık turizminin ülkemize olan hem maddi hem de manevi katkısını göz ardı edemeyiz. Türkiye'nin sağlık hizmetlerine talep giderek artıyor. Tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek isteyenler vize hususunda kolaylık sağlanmasını bekliyor. Halihazırda Irak, Somali, Cibuti, Yemen olmak üzere çeşitli yerlere uygulanan vize prosedürleri, sağlık turistlerinin önünde büyük bir engel" dedi.

BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK

Vize sorununun en kısa sürede çözüleceğine inandığının altını çizen Günsili, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye sağlık sektöründe çok büyük ilerleme kaydetti. Biz de ülkemizin güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini de konuya dahil ederek yurt dışından daha çok yabancı hastanın gelebilmesi ve ekonomimize katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bu noktada, önümüzdeki vize engeline çözüm bulunması, daha verimli çalışmasına yardımcı olacaktır."



#Turizm
#Sağlık
#Ekonomi
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