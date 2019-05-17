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Ekonomi Şah Deniz gazının Avrupa kapısı TAPta son düzlük
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şah Deniz gazının Avrupa kapısı TAP'ta son düzlük

Şah Deniz-2 sahasından çıkarılacak doğal gazı Avrupa'ya ulaştıracak Güney Gaz Koridoru projesinin son ayağı olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nda tamamlanma oranı yüzde 87'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
TAP'ta şimdiye kadar 116 milyon kilometrelik yol katedildi, yaklaşık 41 milyon adam-saatlik çalışma yapıldı.
TAP'ta şimdiye kadar 116 milyon kilometrelik yol katedildi, yaklaşık 41 milyon adam-saatlik çalışma yapıldı.

Şah Deniz-2 gazının Avrupa'ya açılan kapısı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) 3 yıl önce bugün başlayan inşaatında tamamlanma oranı yüzde 87'ye ulaşırken, 4,5 milyar avroluk projede ilk ticari gaz sevkiyatı için takvimler 2020'yi gösteriyor.

TAP yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 40 milyar dolarlık bir değer oluşturan 3 bin 500 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağı olan TAP'ta çalışmalar son aşamaya geldi.

Proje yatırımcılarının 2013'te yapımına başlama kararı aldığı projede, ön çalışmalar ve gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından inşaat 17 Mayıs 2016'da Yunanistan'da başladı.

Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın ana ülkeler olduğu proje, geçen yıl kasımda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Meriç Nehri kıyısında birbirine bağlanırken, aralık ayında ise 3,9 milyar avroluk finansman paketi imzalanmasıyla 2018'de en fazla finansman alan altyapı projesi oldu.

Projede, en önemli eşiklerden biri olan Adriyatik Denizi boyunca 105 kilometrelik offshore kısmında boru döşeme işi bu yıl mart ayında başladı. Böylece, denizin 810 metre derinliğine kadar boru hattı döşenecek TAP'ta, inşaat başlangıcının üçüncü yıl dönümünde yüzde 87 tamamlanma oranına ulaşıldı.

  • TAP'ta şimdiye kadar 116 milyon kilometrelik yol katedildi, yaklaşık 41 milyon adam-saatlik çalışma yapıldı.

Projede bundan sonra atılacak en önemli adım hattın tamamlanarak 2020'de gaz sevkiyatının başlaması olacak.

Toplam 878 kilometre uzunluğunda olacak TAP, Yunanistan sınırında TANAP'tan alacağı 10 milyar metreküplük doğal gazı Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'ni geçerek İtalya'ya ulaştıracak.

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  • TAP ile gelecek doğal gaz Bulgaristan'ın ihtiyacının yüzde 33'ünü, Yunanistan'ın ihtiyacının yüzde 20'sini ve İtalya'nın ihtiyacının da yüzde 10,5'ini karşılayacak.

Düşük karbonlu ekonomiye geçmeyi hedefleyen Güney Doğu Avrupa'da önemli bir enerji kaynağı olacağı düşünülen TAP'ın, Avrupa'nın, enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine yardımcı olması da bekleniyor.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam elinde bulundururken, Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5'lik paya sahip.

Sosyal ve ekonomik hayata pozitif etki

TAP Genel Müdürü Luca Schieppati, proje inşaatının üçüncü yıl dönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, projenin üç ana ülkesine büyük faydalar sağladığını belirtti.

TAP'ın Avrupa'nın enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliğine de katkı yapacağına işaret eden Schieppati, "TAP ayrıca Avrupa'nın enerji dönüşümünü de kolaylaştıracak. TAP'ın geçtiği bölgelerde sosyal ve ekonomik hayata dokunmasını da amaçladık ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Boru hattının bu ülkelerdeki pozitif etkisi önümüzdeki yıllarda da sürecektir" dedi.

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