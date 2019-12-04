Ekonomi Sahildeki parkı satışa çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sahildeki parkı satışa çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçeye kaynak oluşturabilmek için Şile'deki Kumbaba Sahili'nde yer alan ve içerisinde park da bulunan araziyi satışa çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İmar planlarında 'dinlenme ve rekreasyon alanı' olarak yer alan arazi için 22,8 milyon TL muhammen bedel belirlendi. 19 bin metrekarelik alan, 2 yıl önce park alanı olarak düzenlenmişti. İBB’nin satışa çıkardığı 824 ada 2 nolu parseldeki arazi, 2014 yılında, Şile Belediyesi tarafından bedeli karşılığında Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür."

Park alanı

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  • Arazinin ihaleyle satışa çıkarılması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Satılacak arazide toplanan Kumbaba Mahallesi sakinleri adına açıklama yapan Osman Hacıosmanoğlu, "Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın mensubu olduğu parti, özellikle yeşil alanların tahrip edilmesi yönünde bir çok gündem yarattı. 'Peki nasıl böyle bir duruma müsaade edebiliyorsunuz?' diye sormak istiyorum” dedi.

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