Ekonomi Salda Gölü özel olarak korunacak
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Salda Gölü özel olarak korunacak

Sakarya'da açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Salda Gölü'ne yapılan millet bahçesi için ihale sürecinin başladığını belirterek, özellikle sosyal medyada yaşanan tartışmalara ilişkin ise, 295 kilometrekarelik alanın özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğini ve bu alanda hiçbir yapılaşmanın ve günlük konaklamanın kesinlikle mümkün olmayacağını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salda Gölü.
Salda Gölü.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son zamanlarda gündemden düşmeyen Burdur'daki Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesi projesine ilişkin de konuştu.

Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin ihale sürecini başlattıklarını belirten Bakan Kurum Burada önceliğin doğa ve çevre olacağına vurgu yaparak sözlerini şu ifadeleri ile sürdürdü;

KIYIYA PARK YAPILMASIN DİYE BARİYER KONULDU

Burdur'a 6 ay önce yaptığımız ziyarette vatandaşlarımızın alana ilişkin şikayetlerini işittik. Çöplerin buralarda adeta dağ oluşturduğunu dinledik. Burada araçlar kıyıya kadar gelip buradaki doğaya zarar verilip gelenlerin de buraların gezilmesini engelliyordu.

Valiliğimize verdiğimiz talimat ile kıyılara ağaç bariyerler koyduk ve alana araç parkını engelledik.

295 KİLOMETREKAREYE ÖZEL KORUMA KALKANI

295 kilometrekarelik alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda hepimizin Salda hep güzel kalacak.

  • Vatandaşlarımıza bu alanla ilgili hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz.
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