Sanayi elektriğine indirim

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olduğu belirtilen düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, borç yapılandırma paketinde vadenin 4 yıl olacağını açıkladı. Nebati, ''Devlete borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yuzde 90'ından vazgeçilecek'' dedi.