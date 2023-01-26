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Ekonomi

Sanayi elektriğine indirim

EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektrik bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor.

14:56 . 26/01/2023 Perşembe
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EPDK, enerji tavan fiyatlarında indirime gitti. Bu gelişme sonrası EPDK Başkanı Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, sanayicilere elektrik müjdesi verdi.

"ŞUBAT'TAN İTİBAREN YÜZDE 12 İNDİRİM"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik piyasasındaki fiyatlarda düşüş seyrinin devam ettiğini söyledi. Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.



Ayrıntılar geliyor...

#epdk
#ankara
#mustafa yılmaz
37 dakika önce
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Sanayi elektriğine indirim
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