​Sanayi üretim eylülde de arttı

Sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yükselişini sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 8,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 8,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 11,17 artış oldu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde, endeksin açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviye olan 132,9’a yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ SEYİR

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından gelen yılın 3’üncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,7 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 30,3 arttı.

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Mustafa Varank

ÜRETİMDE ÇİFT HANELİ BÜYÜME DİNAMİĞİ

Rakamları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa’da üretimini en fazla artıran ülke olduk” ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi üretiminin eylülde aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttığına dikkati çekti. Varank, paylaştığı grafikle de sanayi üretiminde yıllık bazda, ara malı üretiminde yüzde 10,9, sermaye malında yüzde 10,4, dayanıklı tüketim malında yüzde 16,2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,4, enerjide yüzde 2,5 artış olduğu bilgisini verdi.

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Sefer Şener

Güçlü toparlanma işareti

Sanayi üretimi 3. çeyrekte büyümedeki toparlanmaya da işaret ediyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, “Sanayi sektöründe V şeklinde toparlanma devam ediyor. PMI verileri de müşteri talebi, ihracat siparişleri ve üretim hacimlerinde artışı ortaya koyuyor. Tüm bunlar 3. çeyrekte büyümeye pozitif yansıyacaktır” dedi. Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ise “Gelecek dönem görünümü ele alındığında tüm sinyaller milli gelir büyümesinin 3. çeyrekte belirgin toparlandığına işaret etmekte” dedi.