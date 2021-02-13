Sanayi üretiminde 34 yılın rekoru

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesiyle geride kalan 2020 yılını rekorla tamamladı. Endeks, geçen yılın aralık ayında 144,5’e yükselerek, verilerin açıklandığı 1986 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

SON 4 AYDA FIRLADI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart 2020’de 114 seviyesinde bulunan arındırılmamış sanayi üretim endeksi, bir ay sonra dip yaparak nisanda 78,2’ye kadar geriledi. Salgına yönelik tedbir ve önlemlerin etkisiyle bu seviyeden yükselişe geçen endeks, geçen yıl mayısta 84,1’i gördükten sonra, haziranda da Kovid-19 öncesi seviyesine ulaştı ve 114,1’e yükseldi.

Özellikle geçen yılın son 4 ayında hızla yükselen ve 130’lu seviyelerin üzerine yerleşen endeks, aralıkta 144,5’e ulaştı. Böylece endeks, 2020 yılının son ayında, TÜİK’in 1986’dan itibaren yer verdiği verilerdeki en yüksek seviyesini gördü ve rekor kırdı. Genel yıl ortalamasında da endeks rekor seviyeye ulaştı. 2018 yılını 12 aylık ortalamada 114 seviyesinde tamamlayan endeks, 2019’u 113,3 seviyesinde geride bırakmıştı. Endeks, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında ise 115,8 ortalamayı gördü.

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İMALAT SANAYİSİ YÜZDE 9,5 ARTTI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12,1 artış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2020’de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 artış gösterdi.

CİROLAR %28,6 ARTIŞ GÖSTERDİ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artış gösterdi. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2020’de yıllık bazda yüzde 42,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ayda, bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Aralık 2020’de bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 geriledi. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2020’de 2019’un aynı ayına oranla yüzde 12,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

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