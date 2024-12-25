Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 16 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstihdam edilecek personel Ankara, Bilecik, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Tunceli'de avukat, mühendis ve büro personeli kadrolarında görev yapacak. İşte tüm detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 16 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bakanlık, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak 16 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Adaylar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.