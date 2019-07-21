Sanayici dostu ve enerjik

“Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonuyla hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nda sanayinin öncelikli olarak öne çıkarılması iş dünyasınca olumlu karşılandı. Plan’da hem sanayi hem enerjinin öncelenmesi sektör temsilcilerini sevindirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2019-2023 dönemini kapsayan beş yıllık planın, Türkiye’nin gelecek vizyonuna isabetli vurgular yaptığını belirtti.

BEKLENTİLERLE ÖRTÜŞÜYOR

Şekib Avdagiç

Avdagıç; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı için “On Birinci Kalkınma Planı, katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesidir. Bu planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bu planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini inşa edebileceğimize inanıyoruz. Planda üretim sektörlerinin ihtiyacı olan lojistik, insan kaynağı, eğitim ve dijital dönüşümle ilgili yatırımlara detaylı olarak yer verilmesi, iş dünyasının beklentileriyle örtüşüyor” dedi.

CİDDİYETLE ELE ALINACAK

Teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, Türkiye’nin cari açık verdiği ürünler için yeni bir program başlatılacağı haberinin önemli bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti: “Ayrıca Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarını öncelikli sektörler olarak belirleniyor. Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın bu sektörlerle ilgili yeni teşvik mekanizmaları oluşturulacağına ilişkin açıklaması, bu hedeflerin ciddiyetle ele alınacağına işaret ediyor.”

REKLAM

HER ALANDA BÜTÜNSEL YAKLAŞIM ÖNEMLİ

İTO Başkanı Avdagiç, her alanda bütünsel yaklaşımın önemli olduğunu belirterek, planda üretim sektörlerinin ihtiyacı olan lojistik, insan kaynağı, eğitim ve dijital dönüşümle ilgili yatırımlara detaylı olarak yer verilmesinin iş dünyasının beklentileriyle örtüştüğünü kaydetti. Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu: “Ortaya konulan hedeflerin son derece önemli ve makul olması kadar kritik bir başka konu daha var. On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki hedeflere ulaşılması, kuşkusuz ki bütünsel bir yaklaşım ile kararlı politika uygulamaları gerektiriyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm ekonomi aktörlerinin büyük bir uyum içinde çalışacaklarına inanıyoruz. Diğer bir ifadeyle doğru teşhis edilmiş sorunlara karşı, doğru silahlarla, zamanında ve ortak bir mücadele ortaya konması büyük önem taşımaktadır.”

Öncelikli sektör olması önemli

Yaşar Doğan

Tüm Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, 11. Kalkınma Planı’na ilişkin, “Sanayi sektörünün öncelikli sektör kabul edilmesini çok önemsiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin, sistem değişikliğinden sonra tüm kurullarıyla yaşanan değişimlere ayak uydurduğunu dile getiren Doğan, “Özellikle gerek demokratikleşme yolunda atılan sağlam adımlar, gerek ekonomik anlamda güçlenmeyi sağlayacak çalışmalar bu plan kapsamında öngörülüyor. Türkiye’de değişim ve dönüşüm vakti. Bu değişim ve dönüşüm ülkemizin her alanda daha da güçlenmesi için yapılıyor. Yerli üretimin artırılması, sanayileşmenin hızlandırılması kararlarının yanı sıra sanayi sektörünün öncelikli sektör kabul edilmesini çok önemsiyoruz.11. Kalkınma Planında imalat sanayi ile içinde yer alan kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları da öncelikli sektörler olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın onayının ardından meclise sunulan planda tarım, turizm ve savunma sanayisi ise yine öncelikli gelişme alanları olarak gösteriliyor” dedi.

REKLAM

Plandaki enerji hedefleri gerçekçi



On Birinci Kalkınma Planı’ndaki enerji hedeflerini ise MÜSİAD Verimlilik, Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi Başkanı Dr. Cihad Terzioğlu değerlendirdi. Planda yer alan enerji ve madencilik hedeflerinin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu ifade eden Terzioğlu, Türkiye’nin 2008’deki kurulu gücünün 41 bin 817 megavat olduğunu hatırlattı ve bu rakamın sadece 10 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğini belirtti. Terzioğlu, şunları kaydetti: “2023 için 110 bin megavatlık kurulu güç hedefini gerçekçi ve ulaşılabilir buluyoruz. Özel sektör eliyle, teşvik mekanizmasıyla ve yenilenebilir enerji teknolojilerindeki maliyet düşüşleriyle bu rakama ulaşılabilir. Şu anda Türkiye enerji arz ve güvenliğini sağlamış bir ülke. Bu nedenle artık vaktimizi, eforumuzu ve enerjimizi daha çok maden alanına harcamamız gerekiyor.