Sanayiciden beş destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), depremlerden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden ayağa kaldırılması ve normalleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla 5 projeyi hayata geçiriyor. TOBB bünyesindeki 12 sanayi odasının başkanı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında İstanbul Sanayi Odası (İSO) ev sahipliğinde bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren istişare toplantısında, deprem bölgesindeki ticaretin ve istihdamın canlandırılması için yapılacaklar konusunda görüş birliğine varıldı. Bu kapsamda atılacak adımlar şöyle:

TOBB'a bağlı 12 sanayi odasının başkanı, 5 saatlik toplantı sonrasında bölgedeki ekonomik hayatın canlanmasına yönelik tedbir ve önerileri açıkladı.

'TEDARİKÇİM DEPREM BÖLGESİNDEN'

‘Tedarikçim Deprem Bölgesinden’ Projesi devreye alınarak, büyük ölçekli şirketler, ham madde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet edildi. Bu çerçevede, TOBB sanayi veri tabanından bölgedeki üreticilerle gerekli eşleştirmeler yapıldı. Ayrıca, tüm illerdeki oda ve borsalar ile 65 sektör meclisi üyesi bilgilendirildi.

YEREL ÜRETİCİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Oda ve borsalar ile sektör meclisleri kanalıyla ulusal gıda perakendecileri çalışması başlatıldı. Uygulama ile perakendecilerin tarım ve gıda ürünleriyle ham madde alımlarını yerel üreticilerden yapması amaçlanıyor.

E-TİCARETTE POZİTİF AYRIMCILIK

TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi kanalıyla başlatılan pazaryerlerinin deprem bölgesindeki firmalardan tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon almaması uygulamasının sektör genelindeki tüm firmalara yaygınlaştırılması ve bölgedeki üreticilerin ön plana çıkarılması planlanıyor. Bölgeden internet üzerinden yapılacak satışların, kargo masraflarının düşürülmesi için de kargo şirketleri nezdinde girişimlerde bulunulacak.

TESİSLERE TEKNİK DESTEK

Ekonomik aktivitenin toparlanabilmesi için hasar gören üretim tesisleri tekrar faaliyete geçirilecek. Bu kapsamda, oda ve borsalar vasıtasıyla ve üyelerin katkılarıyla teknik destek seferberliği başlatılacak.

ÇALIŞANLARA İLAVE GELİR

Bunun yanında, deprem bölgesindeki vatandaşların istihdamının artırılması amacıyla 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesinin faydalı olacağı değerlendiriliyor. Böylece söz konusu kesintilerin çalışanlara ilave gelir olarak yansıtılması sağlanmış olacak.







