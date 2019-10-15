Ekonomi Sanayiciye yapılandırma desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayiciye yapılandırma desteği

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL üzeri borcu bulunan şirketlere yeniden yapılandırma imkanı getirildi. 25 milyon TL altı borcu olan şirketler için de çalışma yapıldığını duyuran Bankalar Birliği, Rekabet Kurulu ve BDDK onayı beklediklerini uyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanacağını bildirdi. Uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler yararlanabilecek. TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde de yayımlandı.

Duyuruda, uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

SADECE BANKALARI KAPSAMIYOR

Yeniden yapılandırma uygulaması; sadece bankalardaki borçları kapsamıyor. Uygulama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerini de içeriyor. Ekonomik büyümeye imkan verileceği bildirilen TBB açıklamasında, “Banka ve finansal kurumlarla kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine,dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecek” ifadelerine yer verildi.

KOBİLER İÇİN GÖZLER BDDK'DA

Benzer bir uygulama çalışması 25 milyon TL altı borcu olan şirketler için de yapılıyor. Ancak yapılandırmanın uygulanabilmesi için Rekabet Kurumu ve BDDK’nın onay vermesi gerekiyor. TBB bu konu ile ilgili olarak da şu açıklamada bulundu: “25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecek.”

İFLAS KARARINA YAPILANDIRMA YOK

Haklarında iflas kararı bulunan borçlular ise yeniden yapılandırmadan yararlanamayacak. Duyuruda, FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabileceği bildirildi. Alacaklı kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için ise Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacak.

Anlaşılan alacaklara icra takibi olmayacak

  • Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zaman aşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacak. Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecek.

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