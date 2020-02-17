Sanayide büyüme Avrupa’yı solladı

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8,6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geride bıraktı. Bu anlamda, sanayide çarkların döndüğünün en önemli işaretlerinden kabul edilen sanayi üretim endeksi, Türkiye'nin 2020 büyüme hedefleri açısından da olumlu seyre işaret ediyor. Türkiye ekonomisinde son 21 ayın en yüksek sanayi üretimi rakamına ulaşılırken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da daha önce yaptığı açıklamada, "Bu artış büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye olan güveni artırmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB'DE YÜZDE 3,6 GERİLEDİ

Ticaret savaşlarının ardından, şimdi de koronavirüsün etkilediği ve krizin daha da derinleşmesi beklenen birçok sektörde karamsar bir hakim olduğu şimdiden gözlemleniyor. Türk ekonomisi ise kazandığı yüksek ivme ile 2020 yılında büyüme çıtasını yukarı yönlü revize etti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, AB genelinde Nisan 2019'dan itibaren negatif seyreden sanayi üretimi Aralık 2019'da da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 geriledi. Avro Bölgesi'nde ise yıl boyunca düşüşün gözlendiği sanayi üretimi aynı dönemde yüzde 4,1 azaldı. Türkiye'de ise 2018'in son çeyreğinden itibaren daralmaya başlayan sanayi üretimi, reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından artış eğilimine girdi ve geçen yılın son çeyreğinden bu yana güçlü seyretti.

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AVRUPA BEKLENTİLERİN ALTINDA

Aralık 2019'da yıllık bazda Avrupa ortalamasının üzerinde performans gösteren Türkiye'nin sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artış kaydetti. Böylece Türkiye bu performansıyla verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geçti. AB ülkeleri arasında bu dönemde sanayi üretiminde en yüksek artışın görüldüğü ülke Malta oldu. Bu ülkede sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7,6, Portekiz'de yüzde 3,9, Polonya'da yüzde 1,3, Slovenya'da yüzde 1, Finlandiya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 0,1 yükseldi. Sanayi üretiminin Aralık 2019'da yıllık bazda en fazla düştüğü ülkeler ise yüzde 9,9 ile Estonya ve yüzde 8,9 ile Romanya oldu.

ÖNCÜ ÜLKELERİN PERFORMANSI DÜŞÜK

Fotoğraf:Arşiv

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya sanayisinde çarklar istenilen performansta işlemedi. Ülkede sanayi üretimi geçen yıl boyu negatif seyrederken, Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7,2 azaldı. Fransa'da sanayi üretimi geçen yıl dalgalı seyretti. Ülkenin sanayi üretimi Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 düştü. İtalya'da da sanayi üretimi bu dönemde yıllık bazda 4,3 geriledi. Hollanda'da geçen yıl sadece eylül ve ekim aylarında artış gösteren sanayi üretimi, Aralık 2019'da yüzde 1,7 azaldı. Brexit süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Birleşik Krallık'ta da sanayi üretiminde yıllık bazda düşüş gözlendi. Sanayi üretimi Aralık'ta yıllık yüzde 2,2 düştü.