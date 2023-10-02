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Ekonomi

Sanayide yeşil dönüşüm hızlanacak

Eylül başında açıklanan Orta Vadeli Program’ın ardından gözlerin çevrildiği 12’nci Kalkınma Planı da Meclis’e gelecek.

Uğur Duyan
04:00 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

2024-2028 dönemini kapsayacak planda, yeşil dönüşüm ve yeşil ekosistem oluşturma vizyonuna öncelik verildi. Yeşil dönüşüm hedefleri, Türkiye’nin 2053 vizyonuna göre çizilecek. İhracatta büyüme ve sıcak sermaye akışı gibi kalkınmayı sürdürülebilir kılacak pek çok etken planda destek kapsamına girecek. Desteklenecek başlıklarda büyüme dinamikleri kadar yeşil büyüme kriteri de esas alınacak. Edinilen bilgiye göre; 2053 net sıfır emisyon hedefi ve ulusal kalkınma öncelikleri doğrultusunda, sera gazı emisyon azaltımı desteklenecek. Sanayi ve enerji tesislerinin iklim değişikliğine uyum kapasitesi artırılacak. Türkiye’nin küresel rekabet gücü ve verimliliği ön planda tutularak, yeşil dönüşüm süreci hızlandırılacak. Atık su ve artırma üniteleri yeşil standartlara göre hazırlanacak.



#Sanayi
#Ekonomi
#Üretim
#Ticaret
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