Şarjda Avrupa’dan iyiyiz

Ocak ayının sonu itibarıyla Türkiye’de elektrikli araç sayısı 87 bin 941’e ulaştı. Ülke çapında şarj noktası sayısı ise 16 bin 366’ya yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenlemelere göre şirketler aldıkları şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebiliyorlar. Şarj ağını mevzuatta belirlenen sürede oluşturmayan lisans sahiplerinin lisansları sona erdiriliyor. Bu kapsamda EPDK tarafından yükümlülüğünü yerine getirmeyen 13 şarj ağı işletmecisinin lisansı sona erdirildi.

Türkiye’deki elektrikli araç piyasası günden güne gelişim gösteriyor. 2023 yılı başında Türkiye’de 14 bin 552 elektrikli araç mevcut iken Ocak 2024 sonu itibarıyla bu sayı 87 bin 941’e ulaştı. Yapılan yatırımlar sonucunda ülke çapında 3 bin 81 olan şarj noktası sayısı ise 16 bin 366’ya yükseldi. Bu şarj noktalarının 11 bin 57’si AC (yavaş), 5 bin 309’u ise DC (hızlı) şarj noktası niteliğinde. Şarj noktası başına düşen elektrikli araç sayısı 5,37. Bu oran Avrupa ülkelerinde ortalama 13,75. Türkiye şarj noktası başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından üst sıralarda bulunuyor.