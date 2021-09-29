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SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayiinde casus avı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün savunma sanayii alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT’le koordineli çalışma yürüttü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Savunma sanayiinde casus avı
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün savunma sanayii alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT’le koordineli çalışma yürüttü. TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde çalışan 3’ü aktif görevde 13 mühendisin, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildi. Gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 5’i iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüphelilerin devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları tespit edildi.

SOHBET ABLALARINA ŞOK

  • Başsavcılık, FETÖ’cü polis eşlerine “sohbet ablalığı” adı altında örgütsel toplantı yapan şüphelilere de operasyon düzenledi. ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılan 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
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