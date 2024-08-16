Savunma sanayiinde hasat zamanı

Son yıllarda savunma sanayii alanında önemli kazanımlar elde eden Türkiye, yerli girişimcileri küresel pazarlara taşıyacak yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı bu yıl, 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı için lansman toplantısı yapıldı. İstanbul Deniz Müzesi'ndeki toplantıya SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır, dernek üyesi şirket temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

İstanbul'daki toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 Bakanlık ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek olan SAHA EXPO 2024'e ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Geçen yıl 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA EXPO’da, bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nin 8 sergi salonu, fuaye ve dış alanlarını kapsayan toplam 90 bin m2’lik alanda 150 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, “2018 yılında küçük bir alanda başlayan fuarımızı 2021'de 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdik, Fuar 2022’de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkıyor. Sektörel bir fuarın bu kadar kısa sürede, her sene yüzde 50 oranında, yani neredeyse her dönem üstüne yeni bir fuar daha koyarak büyümesi gibi bir örnek dünyada yok” dedi.

1 milyar doların üzerinde ekonomik değer

Uça, “Geçtiğimiz fuarda ulaştığımız rakamları bu sene daha da yukarılara taşıyarak bin 200’den fazla katılımcı firma, 500’den fazla resmi ve ticari delegasyon, 150 bin ziyaretçi, 25 bin B2B görüşme ve fuar esnasında gerçekleştirilecek imza törenleri ile 1 milyar doların üzerinde ekonomik değer rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Uça, sözlerine şöyle devam etti: “SAHA EXPO’da bu sene dünyanın farklı ülkelerinden ve NATO gibi önemli uluslararası organizasyonlarından 400 civarında resmi heyet mensubunu ağırlamayı öngörüyoruz. SAHA EXPO’da katılımcı firmaların ihracat gayretlerini desteklemek amacıyla onları resmi heyetlerin yanı sıra uluslararası ticari alım heyetleriyle de buluşturuyoruz. Bu yılki fuarda 150 civarında ticari alım heyeti planlıyoruz” diye konuştu.







