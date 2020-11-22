Savunmada yeni yerli imzası

Her alanda millileşme hamlesi hızlandı. Devletin tüm kademelerinde millileşme ön planda tutuluyor. Savunmada da millileşme hamlesinin son yıllarda artarak devam ettiği dikkat çekiyor. Artık kendi mermisini, kendi silahını üreten, İHA ve SİHA ile dünyaya meydan okuyan Türkiye’de, Milli Savunma Bakanlığı bilgisayarlarında da yerli işletim sistemi yaygınlaşmaya başlayacak. Konu ile ilgili bakanlık ve HAVELSAN arasında Pardus Göç, Bakım ve İdame Hizmeti Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

10 BİN BİLGİSAYAR KAPSAMA ALINDI

Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende, Bakanlık ile HAVELSAN arasında Pardus Göç, Bakım ve İdame Hizmeti Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Bakanlık adına Muharebe ve Bilgi Sistem Daire Başkanı Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş ile HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar imza attı. Protokolle Bakanlıkta 2009’dan itibaren kullanılan Pardus Sistemi’ne ilave olarak yaklaşık 10 bin bilgisayarın yerli işletim sistemine geçişi sağlanacak. Böylece Milli Savunma Bakanlığında (MSB) yerli işletim sistemi Pardus’un kullanımı yaygınlaşacak.

REKLAM

ENTEGRE KULLANIM

Protokol, Pardus Göç, Bakım ve İdame Hizmeti alımı ile MSB ve HAVELSAN arasında yerli ve milli yazılım sistemlerinin kullanılması; e-Dönüşüm, e-devlet uygulamaları, Ar-Ge, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında birlikte çalışılması ve iş birliği yapılmasının usul ve esaslarını belirliyor. Projede, veri merkezi içinde açık kaynak kodlu işletim sistemleri kullanılacak. Bu kapsamda HAVELSAN tarafından Pardus güncelleme, yaygınlaştırma ve sunucu sistemlerinin güncellenmesi ve siber güvenlik hizmetleri verilecek. Söz konusu proje sonucunda sadece merkezden yönetim sağlanacak ve tüm sistemler güncel hale getirilecek.

ÜÇ YIL SÜRECEK

Proje üç yıl sürecek, istemci (bir ağ üzerinde, sunucu bilgisayarlardan hizmet alan kullanıcı bilgisayarları) tarafında yararlanılacak cihazların tamamı Pardus Kurumsal Sürümü ile kullanılacak. Projeyle, istemcilerde kullanılacak Masaüstü Sanallaştırma Ortamı imajları hazırlanacak. İlgili Pardus makinelerini yönetebilmek için 19 Mayıs 2020’de 1.0 sürümü duyurulan Liman Merkezi Yönetim Sistemi yazılımı kullanılacak. Bu yazılımla PARDUS ve GNU/Linux tabanlı istemci ve sunucuların uzaktan yönetilebilmesi sağlanacak.

REKLAM