Seçim bitti ralli başladı

Foto: Arşiv.
Erdoğan’ın zaferiyle tamamlanan seçim sonuçları Borsa İstanbul’u coşturdu. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla Borsa İstanbul, bu hafta yüzde 11,68 yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 4 bin 580 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi, haftaya yüzde 4,1 artışla başladı. Hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren endeks 24 Nisan’dan sonra ilk kez 5 bin puan seviyesinin üzerine çıktı. Borsa İstanbul, haftanın son işlem günü yüzde 3,13 yükselişle kapattı. Endeks, gün içinde en yüksek 5 bin 146 puanı gördü. Haftayı 5 bin 115 puandan tamamladı. Haftalık yükseliş ise yüzde 11,68 oldu.
ALGI ÇÖKTÜ RALLİ BAŞLADI
Muhalefetin, “Seçimi Erdoğan alırsa borsa çökecek” algısının boş çıktığı haftada, borsada işlem görün şirketlerin tamamına yakını değer kazandı. Piyasaların güçlü şekilde yönünü yukarı çevirmesinde Cumhur İttifakı’nın hem Meclis’te 323 milletvekiliyle çoğunluğu elde etmesi hem de Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi etkili oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 11,68’lik kazancına karşın, dolar yüzde 4,43, avro yüzde 4,56 ve gram altın ise yüzde 5,68 değer kazandı.