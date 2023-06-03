Seçim bitti ralli başladı

Erdoğan’ın zaferiyle tamamlanan seçim sonuçları Borsa İstanbul’u coşturdu. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla Borsa İstanbul, bu hafta yüzde 11,68 yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 4 bin 580 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi, haftaya yüzde 4,1 artışla başladı. Hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren endeks 24 Nisan’dan sonra ilk kez 5 bin puan seviyesinin üzerine çıktı. Borsa İstanbul, haftanın son işlem günü yüzde 3,13 yükselişle kapattı. Endeks, gün içinde en yüksek 5 bin 146 puanı gördü. Haftayı 5 bin 115 puandan tamamladı. Haftalık yükseliş ise yüzde 11,68 oldu.