Ekonomi Sefer sayısı 60a yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

HAVAİST'in İstanbul Havalimanı'na yaptığı sefer sayısı arttırıldı

Sefer sayısı 60’a yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST'in İstanbul Havalimanı'na yaptığı sefer sayısı arttırıldı.

Yeni Şafak
HAVAİST'in İstanbul Havalimanı'na yaptığı sefer sayısı artırıldı.
HAVAİST'in İstanbul Havalimanı'na yaptığı sefer sayısı artırıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, THY'nin mevcut seferlerine Adana ve Trabzon uçuşlarını eklemesi sebebiyle HAVAİST'in sefer saatlerinde bazı değişiklikler oldu. Belirlenen servis bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla alınan karara göre artık günlük 50 olan sefer sayısı 60'a yükseltildi.

Planlanan hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 20 lokasyon; metro, metrobüs, otobüs, minibüs, otogarlar ve deniz ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

SAATLERİ YENİLENDİ

Taksim-Beşiktaş-Yeni Havalimanı Hattı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy-Yeni Havalimanı ( İST-1), Kozyatağı Metro-Yeni Havalimanı Hattı (İST-7), TÜYAP-Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı hatlarında gidiş dönüş sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ayrıca ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek.

Et üretiminde yüzde 145 artış
EKONOMİ
Et üretiminde yüzde 145 artış

2019, Sağlıklı Yaşlanma Yılı olacak
HAYAT
2019, Sağlıklı Yaşlanma Yılı olacak

/**/
Akdeniz kalkanı

Akdeniz kalkanı

Yeni Şafak ekibi, Mavi Vatan'da bir gün geçirdi.
ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

PKK/SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo, Yeni Şafak'a konuştu.
Son sözleri ortaya çıktı

Son sözleri ortaya çıktı

Kaşıkçı, katillerine karşı mücadele vermiş.
Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

'Tapu iptal ve tescil' davasında duygusal bir karara imza atmışlardı.
Nikah şahidi oldu

Nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​AK Parti İstanbul Milletvekili Canikli'nin kızının nikah şahidi oldu.
Değişimdeson halka

Değişimdeson halka

Değişimin ilçelerde de sürdürülmesi bekleniyor.
Sarı takside kara tablo

Sarı takside kara tablo

Kontroller vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
İttifak resmileşecek

İttifak resmileşecek

Riyad ilişkilerini açıklamak için gün sayıyor.

Karar günü

Karar günü

FETÖ'cü hainler için bugün karar verilecek.

25-50 saniye kripto diyalog

25-50 saniye kripto diyalog

Ankesörde 'kriterler' zirvesi yapıldı.
Son teklif 1.8 milyon Euro

Son teklif 1.8 milyon Euro

Beşiktaş, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı istiyor.
Riyad katilleri iade etmiyor

Riyad katilleri iade etmiyor

Türkiye, ​Prens Selman'ın iki adamının iadesini istemişti.
F.Bahçe 'ateş' hattında

F.Bahçe 'ateş' hattında

Akhisar yendi, Fenerbahçe 16. sıraya geriledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.