Sefer sayısı 60’a yükseldi

İBB'den yapılan açıklamaya göre, THY'nin mevcut seferlerine Adana ve Trabzon uçuşlarını eklemesi sebebiyle HAVAİST'in sefer saatlerinde bazı değişiklikler oldu. Belirlenen servis bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla alınan karara göre artık günlük 50 olan sefer sayısı 60'a yükseltildi.

Planlanan hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 20 lokasyon; metro, metrobüs, otobüs, minibüs, otogarlar ve deniz ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

SAATLERİ YENİLENDİ

Taksim-Beşiktaş-Yeni Havalimanı Hattı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy-Yeni Havalimanı ( İST-1), Kozyatağı Metro-Yeni Havalimanı Hattı (İST-7), TÜYAP-Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı hatlarında gidiş dönüş sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ayrıca ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek.

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