Seferberlikte biz de varız

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Ülkemiz, üç sacayağı üzerine kurulu, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı baz alan yeni bir iktisadi yol haritası çerçevesinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir tazelenme sürecine girmiştir" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nın üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Abdurrahman Kaan, “Hem makro politikalar hem de hukuksal reformlar ile başta yatırımlar olmak üzere üretim ve sanayileşme gücümüzün artması, parasal gücümüzün hak ettiği çizgiye oturması bizlerin de en büyük temennisidir ve bu hususta elimizden gelen her ne varsa, varız. Zira yeni dönem çıkış sloganımız da budur. Devletle omuz omuza, millet için milletin içinde ve meselesi Türkiye olan herkesle Türkiye için varız” şeklinde konuştu.

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MÜSİAD EXPO 200 Fuarı'nda

GLOBAL TİCARETE KÖPRÜ BİR FUAR

Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin, diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağına vurgu yapan Kaan, bunun bilinciyle, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı başlatılan seferberlikte MÜSİAD olarak tüm imkan ve güçleriyle yer alacaklarını dile getirdi. MÜSİAD EXPO ile ilgili de bilgiler veren Kaan, 50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlandığı EXPO 2020 kapsamında MÜSİAD'ın, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında etkin 315 bağlantı noktasıyla çalışmaya devam ettiğini söyledi. EXPO’nun Türkiye'nin yatırım ve ticaret köprüsü olma yolunda devletine ve milletine hizmet verdiğini anlatan Kaan, fuara, Venezuela'dan Özbekistan'a, Endonezya'dan Almanya'ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın sağlandığını bildirdi.

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KARAVAN TURİZMİ GİRİŞİMLERİ SERGİLENİYOR

Bu yılki EXPO'da ilk kez MÜSİAD tarafından projelendirilen ve yeni turizm kaynakları geliştirme ve turizm yatırımlarını çeşitlendirme projesi olarak öne çıkan Karavan Turizmi girişimlerinin de sergilendiğini ifade eden Abdurrahman Kaan, bunun yanı sıra fuarda Fahri Konsoloslarının bir araya geldiğini ve "MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi"ni gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaan, ayrıca fuarda, 4 kıtadan yeni kuruluşlarla MOU anlaşması imzalanacağını da duyurdu.

Erdoğan stantları gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde fuar alanındaki stantları gezdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, MÜSİAD'ın tanıtım filmi gösterildi. Kovid-19 testi pozitif çıktığı belirtilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, testinin pozitif çıkması nedeniyle Erdoğan ile ayna ortamda bulunamadı. MÜSİAD Genel Başkanvekili Ali Reis Topçu ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derneğin başlattığı fidan dikim kampanyasının sertifikası ve hat sanatıyla hazırlanan tabloyu hediye etti. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.