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Ekonomi Şekerde fiyat artışı talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şekerde fiyat artışı talebi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker üreticilerinin maliyet artışları karşısında üretime devam etmesi için şekere zam yapılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker fabrikalarının üretim ve istihdam faaliyetlerini sürdürebilmeleri için şekere zam yapılmasının gerektiğini söyledi. Akay, çiftçilerin kullandığı ürünlerin tamamında fiyat artışları yaşandığını belirterek, çiftçinin en büyük beklentisinin bu zamları karşılayabilecek bir zammın pancar taban fiyatına yapılması gerektiğini vurguladı. Akay, "Türk Şeker’in zararı Hazine tarafından karşılanıyor ama diğer şeker fabrikalarının zararı kimin tarafından karşılanacak" dedi.

Hüseyin Akay

EN AZ %20 ŞART

Akay bu konuda bilgilendirmenin Tarım Bakanlığı bünyesinde de yapıldığını belirterek üreticilerin de pancar ekimi yapması için fiyat artışının hayati olduğunu hatırlatarak, "Benim söylediğim oran ve rakamlar gerçek rakamlardır. En az yüzde 20 zam gelmesi halinde sadece geçen seneki pancar zammından kaynaklanan maliyeti karşılıyor. Diğer girdi maliyetlerini de düşünecek olursanız bütün bunları karşılayabilmek için asgariden yüzde 30 seviyesinde şekere bir zam gelmesi lazım. O geçen seneki maliyeti karşılar. Bu sene de çiftçinin beklentisi çerçevesinde pancara zam geleceğine göre onu da karşılayacak bir oranında üzerine ilave edilmesi lazım. Örnek olsun diye söylüyorum; pancara yüzde 15 zam geldiyse bunun karşılığı olarak yüzde 10 ilave yapılması lazım. Buradan çıkan sonuç yüzde 20+yüzde 10 olursa asgari yüzde 40 seviyesinde şekere zam gelmesi lazım ki fabrikalar faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilsinler. Biz bunu her platformda ifade ediyoruz. Bulunduğumuz bütün toplantılarda anlatıyoruz" dedi.

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