Sekiz sektörde işbirliği daveti

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’dan Türkiye’ye aralarında enerji, petrokimya, otomotiv, IT, sağlık, inşaat, tarım ve turizmin olduğu sekiz sektörde yeni iş birliği daveti geldi. Minnihanov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu’ndaki konuşmasında, forum kapsamında yeni projelerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmalara varılacağını ifade etti. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin arttırılması için forumda görüşme imkanının mevcut olduğunu ifade eden Minnihanov, Türkiye ile Tataristan arasında hali hazırda iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu söyledi.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMA TEŞEKKÜR

Minnihanov, Kazan ve İstanbul arasındaki uçuş seferlerini haftada 6 defa gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, yakında her gün olacağını anlatarak, “Türkiye ülkemiz için en önemli partnerlerimizden. Amacımız daha büyük ticaret hacmine ulaşmak. Türkiye’den bizim ülkemize 2 milyar dolardan daha fazla yatırım yapıldı. İş dünyasına ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Minnihanov, Türkiye ile iş birliğini geliştirmeleri gerektiğini aktararak, Tataristan’ın, Türk şirketleri için iyi imkan sağlamaya devam edeceğini söyledi.

SANAYİ BÖLGESİ İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Minnihanov, uluslararası sanayi bölgesi kurmak istediklerini belirterek, “Türkiye’deki tecrübeden faydalanılarak bu sanayi bölgesi kurulabilir diye düşünüyoruz” dedi. Turizm, petrol işleme, petrokimya, gemi, uçak, helikopter, doğalgaz aktarımı, polimer, kauçuk, elektronik, tıbbi cihaz ve tarım alanında çalışmalarının mevcut olduğunu aktaran Minnihanov, şunları anlattı: “Rusya’da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Bu alanda helal ürünlerin üretilmesi ile ilgili şüphesiz ki Türkiye ile çalışacağız. Biz inovasyon, modern teknolojilerin kullanımına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile enerji, petrokimya, otomotiv, IT, sağlık, inşaat, tarım ve turizm alanında iş birliğine hazırız. KOBİ’lerin de desteklenmesi Tataristan’ın önemli stratejileri arasında yer alıyor. İleri teknoloji şirketlerimizin Türkiye’de temsil edilmesini isteriz. Tataristan şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermesi konusunda belli mevzuat da kabul edildi.”

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İlişkilerin artması gerekiyor

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya Federasyonu bölgeleri arasında yatırım iklimi konusunda Tataristan’ın birinci sırada olduğuna dikkat çekti. Türkiye-Tataristan İş Forumu’nda konuşan Özilhan, şunları kaydetti: “Türkiye ile Rusya arasında var olan ticaret hacminin, gerçek potansiyelini yansıtmadığını da ifade etmek istiyorum. Rusya genelinde ikili ticaret hacmi hedefimiz olan 100 milyar dolara ulaşmanın yanı sıra,Tataristan Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmamız gerekmektedir. Bu, karşılıklı çabayla, ortak hareketle ve daha çok iletişim, kültürel alışverişle mümkün.”