Sektörel teşvikler artırılsın talebi

Makroekonomideki gelişmelerin ve ekonomi yönetiminde alınan yeni kararların yansımalarının, 2024 yılında çok daha etkin şekilde görülmesi bekleniyor. 2024 yılında finansmana erişim, ihracat pazarlarının artırılması ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesi konularının öncelikli olacağını ifade eden sanayiciler ve ihracatçılar; sürdürülebilirlik yatırımlarını ve Ar-Ge çalışmalarını artırmayı hedefliyor. İş dünyası ayrıca sektörel teşviklerin artırılması konusunda da ekonomi yönetiminden yeni adımlar bekliyor.





ÇİFTÇİYE DESTEK ÜRETİMİ COŞTURDU

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın 11 aylık döneminde yüzde 8,73’lük büyüme gösterdiğini söyledi. Taycı, “2024 yılında sektör olarak ihracatımızı 15 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. İhracatta pazar çeşitliğini sağlamamız lazım. Tarım üretimimizle ilgili otoritemizin almış olduğu kararlar son derece isabetliydi. Ekilmeyen alanların ekilmesi ve çiftçiye verilen destekler, üretimi daha da canlandırdı. İklim koşullarının olumlu ilerleyişi, sektörümüzün üretimini rekor seviyelere yükseltti. Son dönemde çiftçiye verilen destek politikaları aynı kararlılıkla devam ettirilmeli” dedi.





İHRACATTA ATAK YAPACAĞIZ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de şunları kaydetti: “Türk tekstil sektörü olarak 2023 yılının sonunda ihracatı bir önceki yılda olduğu gibi 13 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyorduk ancak, küresel ticaret dar bir koridordan geçiyor. Tekstil sektörümüzün güzide şehri Kahramanmaraş merkezli depremin neden olduğu büyük yıkım sebebiyle 2023 yılını, kayıp yıl olarak değerlendiriyoruz. Tekstil sektörü ihracatımızdaki gerileme yüzde 10 seviyelerinde. Ancak, en büyük ihracat pazarımız olan AB ve ABD’nin dünya genelinden yaptıkları tekstil ithalatlarındaki düşüş oranı çok daha yüksek.” Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’nin, tekstil ithalatında yüzde 20’lik bir gerileme yaşamasına rağmen, bu pazarlarda paylarını koruyabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Öksüz, 2024 yılında çok daha güçlü bir ihracat atağı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 2024 yılında da üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüreceklerini ifade etti.





YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER ÖNEM KAZANDI

Tecdelioğlu açıklamasında, “Sektörümüzün bilgi ve teknoloji çağına ayak uydurması için ihracatçı firmalarımızın ürünlerine 7/24 ulaşım imkanı veren Trade365 projemizi gittiğimiz her fuar ve etkinlikte tanıtmaya devam edeceğiz. Katma değerli ihracatı artırmak adına yüksek teknolojili ürünlerin önem kazandığı bu dönemde sektörümüzün bu ürünlere adaptasyonuna odaklanacağız” dedi. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan ise, 2024 yılında sektörün pazar payını artıracak proje ve çalışmalar içinde olacaklarını belirterek, “2024’te 15 milyon tonluk ihracat hedefliyoruz. Yerli üreticimiz için dampingli ithalatın engellenmesine yönelik önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.





‘Made in Türkiye’ vizyonu

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, şöyle konuştu: “Ev ve mutfak eşyaları sektöründe Türkiye, çok ciddi bir üretici ve ihracatçı konumunda. 2024’te hedef pazarlarda ihracatımızı yükseltmeyi planlıyoruz. Global pazarlarda ‘Made in Türkiye’ kaliteli ülke markası algısını en iyi şekilde temsil ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”



