Sektöründe yatırım lideri

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye’nin dijital dönüşümü için 81 ilin her köşesinde yatırımlarına devam ettiklerine işaret ederek "Toplam yatırım harcamalarımız 2023'te yıllık yüzde 7,4 artarak 25,8 milyar TL'ye yükseldi. 2023'te sektörümüzün yatırım lideri olduk" dedi.

Yenilikçi teknolojiler üretme ve ihraç etme anlayışıyla yatırımlarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Önal İstanbul'daki basın toplantısında şirket faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ümit Önal, güçlü dördüncü çeyrek performansıyla, bir önceki yıl 91,4 milyar TL olan konsolide gelirlerinin yıllık bazda yüzde 9,6 artışla 100,2 milyar TL'ye yükseldiğini, Türk Telekom’un FAVÖK’ünün 33,5 milyar TL, FAVÖK marjının ise yüzde 33,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

GELİRDE YÜZDE 13 BÜYÜME HEDEFİ

2023 yılı net karının 16,4 milyar TL olduğuna, toplam yatırım harcamalarının 2023'te yıllık yüzde 7,4 artarak 25,8 milyar TL'ye yükseldiğine dikkati çeken Önal, "Yatırım harcamalarının gelire oranı geçen yıla kıyasla 50 baz puan azalarak yüzde 25,7 oldu. 2024’te ise operasyonel gelirlerimizin yaklaşık yüzde 11-13 aralığında büyüyeceğini, konsolide FAVÖK marjımızın yüzde 36-38 aralığında, yatırım harcamalarımızın satış gelirlerine oranının yüzde 27-28 aralığında olacağını öngörüyoruz" dedi.

NUMARA TAŞIMADA LİDERLİĞE DEVAM

Türk Telekom CEO’su Önal, mobil alandaki güçlü büyüme ivmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "2023 yıl sonu itibarıyla mobil numara taşımada üst üste 9 çeyrektir en çok tercih edilen operatör olduk, mobil abone sayımız 26,2 milyon aboneye yükseldi. 2023 yıl sonunda toplam abone sayımız ise 52,9 milyon oldu. Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunda, fiber ağ uzunluğumuz yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Fiber ağında Avrupa ikincisiyiz

Önal, fiber ağın 2023’te genişlemeye devam ettiğine dikkati çekerek, FTTH Avrupa Konseyinin (FTTH Council Europe) 39 ülkeyi kapsayan "Eylül 2023 FTTH/B Avrupa Pazar Panoraması" raporuna göre Türkiye'nin, FTTH/B hane kapsaması sayısında bir basamak atlayarak 2'nci sıraya yükseldiğini anımsattı.

GÖZLER SABİT İMTİYAZDA

Ümit Önal, 2024'te de fiber yatırımlarının ve çalışmalarının durmaksızın devam edeceğine dikkati çekerek, "Ancak orta ve uzun vadeli stratejimizi daha net ve ayrıntılı bir şekilde belirleyebilmemiz için 'Sabit İmtiyaz' konusunun neticelenmesi gerekiyor. Sabit İmtiyaz, 2024 yılı gündemimizin en öncelikli maddelerinden birisi. BTK’ya başvurumuzun beklentilerimiz dahilinde sonuçlanmasını bekliyoruz. İmtiyaz konusunun netleşmesi, başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere, yatırımcılarımız nezdinde şirketimizin değerini artıracak. Ve aynı zamanda ileriye dönük yatırımlarımız konusunda da önümüzü daha net görmemizi sağlayacak" bilgisini verdi.

Teknoloji ihraç ediyoruz

Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna yaptıkları çalışmalarla öncülük ettiklerini belirten Önal, bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ümit Önal, sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini belirterek, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİNE GÜÇLÜ DESTEK

Türk Telekom CEO'su Önal, Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 32 milyon TL’lik nakit desteği sağlandığını aktararak, Türk Telekom’un girişim sermayesi fonu şirketi Türk Telekom Ventures’ın yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değerinin 190 milyon doları bulduğunu söyledi.







