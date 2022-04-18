Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Allah ordumuzu muzaffer kılsın

Hayat

Türk halkı resmi ve dini nikahı gerekli görüyor

Areda Survey’in evlilikte nikah konusunun Türkiye’de nasıl karşılandığını sorgulayan, “Evlilikte nikah ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine katılıyorsunuz?” sorusuna ise, katılımcıların yüzde 75,7’lik büyük çoğunluğu hem dini hem de resmi nikahın evlilik için gerekli olduğu yanıtını verdi.