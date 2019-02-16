Senaryo yazanlar kaybedecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "31 Mart Mahalli Seçimlerinden sonra ekonomide kıyamet senaryosu çizenler kaybedecek. Bana göre 'parametreleri flu bu kesim' büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak" dedi. Avdagiç, İTO’nun şubat ayı olağan meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, geçen yılın son çeyreğinden itibaren ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini belirterek, 2018 yılının tamamında Türkiye ekonomisinin, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer alan büyüme hedefine ulaşacağına inandığını söyledi.

YEP’TEKİ BÜYÜME HEDEFİNE ULAŞILIR

Türkiye ekonomisinde kur ve faiz düzeyindeki stabilizasyonun ekonomiye önemli bir destek sağlayacağını dile getiren Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle 2019 yılının ikinci yarısından sonra ekonomik aktivitede görünümün iyileşmesi ile birlikte YEP’te ortaya konan yüzde 2,3’lük büyüme hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Ekonomimiz için de olmazsa olmaz üç unsur var; tasarruf, üretim ve ihracata durmadan, yılmadan, vazgeçmeden devam etmek. İç tasarrufları arttırmak dış kaynak ihtiyacımızı kalıcı olarak azaltacak en etkili yöntemdir."

MİLLİ TASARRUF SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI

Tasarrufların artırılmasının önemine de değinen Avdagiç, şunları dile getirdi: "Ülke olarak iç tasarruflarımızı planlı bir şekilde artırmamız ve birikimlerimizi bankalara, katılım finansmanı kuruluşlarına ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ekonomimize dönmesini sağlamamız gerekiyor. Bizim ihtiyacımız olan akşamdan sabaha gitme hesabı yapan uluslararası fon kuruluşlarının birikimi değil, alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan milletimizin birikimidir. Bu nedenle 2019 yılında ülke olarak bir 'Milli Tasarruf Seferberliği' başlatmamız gerektiğine inanıyorum."

VAZGEÇİLMEZ OLAN İSTİKRARDIR

Şekib Avdagiç, son günlerde finans piyasalarında, doların 5 liranın altına inip inmeyeceğinin tartışıldığını belirterek, "Bize göre doların, avronun seviyesinden çok daha önemli olan şey, kurda ani dalgalanma yaşanmamasıdır" dedi. İş dünyası için vazgeçilmez olanın istikrar olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Geçen yıl yaşadığımız yaz taarruzundan beri Türk parasının değer kaybetmesini bekleyen bir kesim var. Bu kesime İstanbul iş dünyası olarak bir çift sözümüz var; 31 Mart Mahalli Seçimlerinden sonra ekonomide kıyamet senaryosu çizenler kaybedecek. Bana göre 'parametreleri flu bu kesim' büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak" değerlerdirmesinde bulundu.

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İstanbul’da sırada üst yapı var

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İTO’nun şubat olağan meclis toplantısına katıldı. Türkiye’nin ve İstanbul’un altyapı konusunda eksikliği olmadığını ifade eden Yıldırım, sırada üst yapının tamamlanması olduğunu söyledi. Yıldırım, ekonomiye, geleceğe ve geçlere yatırım yapma zamanının geldiğini belirterek, bu aşamada KOBİ’lerin önemine işaret etti. Yıldırım, İstanbul’un Türkiye ekonomisindeki yerine ilişkin de bilgiler verdiği konuşmasında, “İstanbul her anlamda lider bir şehirdir. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 45’i İstanbul’da. 206 üniversitenin 61’i İstanbul’da, İstanbul aynı zamanda bir öğrenci şehri. TBMM, üyelerinin de altıda biri İstanbul’dan seçiliyor” dedi.