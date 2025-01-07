Sera gazında üretim kotası

İklim Kanun detayları belli olmaya başladı. Birleşmiş Milletler İklim Sözleşmesi ve Paris Anlaşması çerçevesinde, Türkiye ilk etapta sera gazı salınımı yüzde 41 azaltacak. 2053 yılında ise net sıfır emisyon hedefine ulaşılması öngörüldü. Teklife ilişkin taslak çalışmada, ozan tabakasına zarar veren maddelerin üretimi yasaklanacak. Bu kapsama, karbon temelli ya da karbon atomu barından bileşenlerin kullanımı ve üretimi de kısıtlanacak. Doğrulanmış yıllık emisyon raporu bulunan işletmelere en son raporda yer alan her bir karbondioksit eşdeğeri emisyon miktarı başına 10 lira, doğrulanmış yıllık emisyon raporu bulunmayan işletmelere ise 100 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.