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Bakan Bolat Suriye sınırında: Yeni döneme hazırlanıyoruz

Bakan Bolat Suriye sınırında: Yeni döneme hazırlanıyoruz

Semih Kara
Semih Kara
14:374/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Bolat, Suriye sınırındaki gümrük kapılarının yeni dönemde güçlendirilerek ticarete önemli katkılarda bulunacağının altını çizdi.
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye sınırındaki gümrük kapılarının yeni dönemde güçlendirilerek ticarete önemli katkılarda bulunacağının altını çizdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zeytindalı Sınır Kapısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türkiye'nin, sınır kapılarından Ortadoğu ve Körfez ülkeleriyle ticaretini geliştireceğini ve Hatay'ın üretim ile lojistikte güçlendirileceğini ifade etti.

Bakan Bolat'ın, Türkiye-Suriye sınırında bulunan Zeytindalı Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar:

"Sınır kapılarıyla ticaret hattı oluşturacağız"

Hatay'ın ev sahipliği yaptığı Cilvegözü, Zeytindalı ve Yayladağı gümrük kapılarımız, Türkiye'yi hem Suriye'ye hem Orta Doğu'ya ve Körfez'e bağlayacak bir ticaret yolu ve lojistik ağı oluşturacak.


Biz de Ticaret Bakanlığı olarak hem Suriye ile ticaretin yeni dönemdeki düzenlemelerini hazırlıyoruz hem de Suriye ile ticarette en aktif konumda olacak olan 8 gümrük kapımızı modernleştirme ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz.



"Hatay'ı üretim ve ticarette güçlendireceğiz"

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın en çok sıkıntısını çeken ve deprem felaketiyle ağır bir yara alan
Hatay'ın yeni süreçte üretim, yatırım, ticaret ve uluslararası taşımacılıkta güçlenmesi konusundaki hazırlıkları birlikte koordine ediyoruz.
Bu çerçevede hükümetimiz titizlikle çalışıyor. Biz de Bakanlık olarak projeler, düzenlemeler noktasındaki hazırlıkları yapıyor ve yürütüyoruz.

"Geri dönüşler hızlanıyor"

En son 24 Aralık'taki genelgemizle geri dönüşleri hızlandırmak için ev eşyaları, otomobil, ziynet eşyaları ve nakit para ile ilgili olarak düzenleme yaptık ve belirsizliği ortadan kaldırdık. Geri dönüşler hızlanmaya başladı.


"Zeytindalı Gümrük Kapısı'nı güçlendireceğiz"

Burada da (Zeytindalı Gümrük Kapısı) inşallah güçlendirilmiş, yenilenmiş bir gümrük müdürlüğü yapacağız. Özellikle Cilvegözü'nün de yükünü hafifletmek anlamında Zeytindalı Gümrük Kapısı da çok büyük önem taşıyor. Çok hızlı bir şekilde bu hazırlıkları tamamlayacağız.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Zeytindalı Sınır Kapısı

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