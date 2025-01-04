İhracatta 2024'ü rekorlarla kapattık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliği ile gerçekleştirilen 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı’ndaki konuşmasında Erdoğan, ekonomideki iyileşmeye dair mesajlar verdi. Erdoğan, 2023 yılı Haziran ayında başlayan ve enflasyonla mücadelede sağlam bir zemin oluşturmayı amaçlayan geçiş sürecinin 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla sona erdiğini, ikinci aşama olan dezenflasyon sürecinin başladığını dile getirdi.

İNŞALLAH ARKASI GELECEK

TÜİK tarafından dün açıklanan 2024 yılına ait enflasyon verilerinin uyguladıkları politikaların doğruluğunu teyit ettiğini belirten Erdoğan, “ Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e gerilemiştir. Yıllık enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan, 2024 mayıs ayındaki zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. 2025 yılında da enflasyon oranımız orta vadeli programla ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerle uyumlu şekilde gerçekleşecektir. Bu umut verici gelişmelerin arkası inşallah gelecek” ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Bu konuda ihracatçıların desteğinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Erdoğan, “Gerek ihracatımızı hedeflerimizle uyumlu bir şekilde artırmaya, gerekse enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşürmeye katkıda bulunmak için iş dünyamızın tüm paydaşlarından samimi destek bekliyoruz” dedi.

HER MESELEYLE İLGİLENDİK

Son 22 yılda ihracatçılarla el ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi çok farklı seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, “Büyük-küçük ayrımı yapmadan ihracatçılarımızın meseleleriyle ilgilendik. Gümrük işlemlerinden vize sorunlarına, alacak tahsilatından serbest ticaret anlaşmalarına kadar her alanda çözümler ürettik. Zorluklarla karşılaşsak da hep yeni yollar, yöntemler ve pazarlar bulduk ” diye konuştu.

DÜNYANIN HER KÖŞESİNDEYİZ

Afrika ve Latin Amerika açılım politikaları sayesinde Türk iş dünyasının bu coğrafyalarda da engelleri aşarak güçlü varlık göstermeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, “Bugün hamdolsun dünyanın her köşesinde ihracattayız. İhracat, Türk ekonomisinin amiral gemisi vasfını halen koruyor. Nitekim 2024 yılının ihracat rakamlarına baktığımızda, bunu net şekilde görebiliyoruz” değerlendirmesi yaptı.

262 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Geçen yıla ait dış ticaret verilerine değinen Erdoğan, şunları paylaştı: “Öncelikle 2024 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık. İthalatımız ise yüzde 11,1'lik artışla 32,3 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. Biraz evvel ifade ettiğim olumsuzluklara rağmen 2024 yılı mal ihracatımız, 2023'e göre yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolara çıktı.”

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Ayrıca son 19 ayın 12'sinde o ayın ihracat rekorunu kırdık. 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 54 ilimiz de ihracatını artırmıştır. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz sırasıyla 56,8 milyar dolarla İstanbul, 32 milyar dolarla Kocaeli, 23,8 milyar dolarla İzmir, 18,2 milyar dolarla Bursa ve 13,2 milyar dolarla Tekirdağ'dır. 2024 yılı genelinde ise ithalatımız yüzde 4,9 düşüşle 344,1 milyar dolara inmiştir.

Dış ticaret açığı 24 milyar dolar düştü

Geçen yıl dış ticaret dengesinde olumlu kazanımlar elde ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “2023'te 106,3 milyar dolar olan dış ticaret açığını, 2024'te 82,2 milyar dolara kadar indirdik. Yani 2024'te dış ticaret açığını tam 24 milyar dolar düşürdük. 2024'te ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 5,5 puan artışla yüzde 76,1'e yükseldi. Bu oran, göreve geldiğimiz 2002 yılında sadece yüzde 50 civarındaydı. 2024 yılında ihracatımızda kıymet bazında artışta öne çıkan ilk üç ülke ise yüzde 22,2 artışla Birleşik Krallık, yüzde 9,9 artışla Amerika Birleşik Devletleri ve yüzde 52'lik artışla Suudi Arabistan olmuştur. 2024 yılında Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 4,2 artışla 108,7 milyar dolara ulaşmıştır. Avrupa Birliği'nin son 12 ayda ithalatının yüzde 7,5 gerilediği bir ortamda, ülkemizin bu pazara ihracatının artması çok mühimdir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine ihracatımız yüzde 6,1 artarak 70,1 milyar dolara, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine yüzde 12,9 artışla 11,1 milyar dolara yükselmiştir.”

Yeni hedef 390 milyar dolar

Sadece 2024 yılının değerlendirmesini yapmadıklarını, aynı zamanda 2025'in de hedeflerini belirlediklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz sene, 2024 yılı mal ve hizmet ihracatı için sizlere 375 milyar dolar hedefini koymuştum ve hamdolsun size olan güvenimi boşa çıkarmadınız. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı olarak toplamda 390 milyar doları geçeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıl, hedeflerimizi de aşan bir ihracat rakamına ulaşacağınız konusunda Cumhurbaşkanınız olarak ben sizlere güveniyorum.”

2025 daha iyi olacak

2024 yılında Türkiye'nin dış ticaret alanında yakaladığı ivmeyi tüm yönleriyle inceleyeceklerini dile getiren Erdoğan, “Türkiye olarak özellikle bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu son derece sancılı ve sarsıntılı bir yıl geçirdik. Jeopolitik gerilimler, siyasi çalkantılar ve henüz tam istenilen seviyelere gelinemeyen enflasyonla mücadele dünyada geçen yıla damgasını vurdu” dedi. 2025 senesinde nispeten daha iyi bir yıl beklenildiğini, 2025'te küresel iktisadi faaliyetin toparlanmakla birlikte salgın öncesi ortalamalarının altında seyredeceğinin anlaşıldığını vurgulayan Erdoğan, OECD'nin tahminlerine göre dünya ekonomisinin 2024 yılını yüzde 3,2'lik büyümeyle kapatacağının, 2025 yılında ise yüzde 3,3'lük bir büyüme oranına ulaşacağının öngörüldüğüne değindi.

Emin adımlarla ilerliyoruz

ABD ekonomisinin sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 2,2 oranında, Avro Bölgesi'nin ise yüzde 0,8 ve yüzde 1,2 oranında büyümesinin beklendiğini aktaran Erdoğan, “En büyük ticaret ortağımız olan Almanya'daki olumsuz görünümün bizim açımızdan Avro Bölgesi için önemli bir risk unsuru teşkil etmektedir. Ama kendimize yeni pazarlar, yeni ticaret ortakları bularak inşallah bu riski de minimize etmeye çalışacağız. Genel tabloya baktığımızda, şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Küresel mal ve hizmet ticareti 2025 yılı için olumlu sinyaller vermesine karşın çözüme kavuşturulamayan sıcak çatışmalar ve jeopolitik gerilimler sebebiyle daha tedbirli, temkinli hareket etmemizi elzem kılmaktadır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, küresel ekonomide ve bölgede yaşanan bütün bu zorluklara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Bu başarılar başlangıç

Mal ihracatı gibi hizmet ihracatında da hedeflerini aşmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, 2024 yılında hizmet ihracatı hedeflerinin 110 milyar dolar olduğunu anımsattı. Erdoğan, “Yılın ilk 10 ayında 97,1 milyar dolar hizmet ihracatına ve 54 milyar dolar hizmet ticareti fazlasına ulaştık. Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında, ekim ayı itibarıyla gerçekleştirdiğimiz 112,5 milyar dolar hizmet ihracatı ile hedefimiz olan 110 milyar doların üzerine çıktık” diye konuştu. Gerek mal ticaretinde gerçekleşen performansın gerekse hizmetlerin güçlü katkısının cari işlemler dengesine olumlu yansıdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Cari işlemler hesabı 5 yıl sonra ilk kez son 5 aydır aylık bazda fazla vermiştir. 2024 yılı sonunda cari işlemler açığının geçen yılki 40,4 milyar dolardan 10-11 milyar dolar seviyesine kadar gerileyeceği anlaşılıyor. Böylece 2024 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1'in altında kalacağına inanıyoruz. Hep söylediğim gibi bu başarılar yalnızca birer başlangıç noktasıdır. Çok daha büyük başarılara ulaşmak için durmadan, yorulmadan, yandık-bittik diyen felaket tellallarına aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Gazze'de güneş doğacak

Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Türkiye’nin yakın çevresinde savaşların, katliamların ve çatışmaların eksik olmadığı zorlu bir yılın geride bırakıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “2024’ün son haftalarında Suriye’ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025 senesinde savaş uçaklarının kararttığı Gazze semalarında da sökün etmesini yürekten temenni ediyoruz. İsrail’le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur. İçeriden ve dışarıdan gelen bütün eleştirilere rağmen nasıl Suriye’de haklı çıkan biz olduysak Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek, Türkiye’nin adaletten, barıştan ve merhametten yana olan tavrının isabetli olduğunu görecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Şiir Ödülüne layık görülen Furkan Çalışkan'a ödülünü takdim etti.

Üstat Ayasofya açılacak dedi, bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 11'inci Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, “Necip Fazıl'ın şiirleri medeniyetimize düşülmüş birer dipnot hükmündedir. Allah rahmet eylesin. Sultanahmet Meydanı'nda, malum ısı kulesi, üstat konuşuyor, fakir de o gün takdimini yapıyor. Ve oradan eliyle Ayasofya'yı gösteriyor. Ayasofya bir gün açılacak, bir gün açılacak, bir gün açılacak diyordu. Üstat böyle ileri görüşlü biriydi ve açmak da bu fakire nasip oldu" dedi. " Üstad'ın yaktığı meşale bize yön göstermeye devam edecektir " diyen Erdoğan, “ Üstad’ın işaret ettiği gençlik Kızıl Elma’ya uzanacak ” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Star gazetesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Necip Fazıl Ödülleri' programına katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile çok sayıda davetli yer aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda ödülleri sahiplerine tevdi etti. Şiir ödülüne Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Hikaye-Roman ödülüne Naime Erkovan, Fikir-Araştırma ödülüne Dr. Mustafa Merter, İlk Eserler ödülüne Gülşen Funda, Uluslararası Kültür Sanat ödülüne Süleyman Mansur, Çocuk Edebiyatı ödülüne Nehir Aydın Gökduman, Müzik ödülüne Muzaffer Ertürk ve Saygı ödülüne ise Hasan Çelebi layık görüldü.







