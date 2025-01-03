Erdoğan’dan kongre maratonu: Pazar günü Rize ve Trabzon'da olacak

AK Parti’de şubat sonunda yapılması planlanan 8. Olağan Büyük Kongre öncesi il kongreleri hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 il kongresine bizzat, bazı kongrelere ise telekonferans ile katılması planlanıyor. Yarın Samsun ve Ordu’da olacak olan Erdoğan, pazar günü ise Rize ve Trabzon kongrelerinde partililere seslenecek.
AK Parti, 2028 seçimlerine giden yolda önemli bir dönemeç olacak 8. Olağan Büyük Kongresi’ni şubat ayının sonunda gerçekleştirecek. Bu kapsamda parti, 29 Kasım’da başlattığı il kongrelerini yoğun bir tempoyla sürdürüyor ve bugüne kadar 37 ilde yeni il başkanlıklarını ve yönetimlerini belirledi.Yarın devam edecek kongre sürecine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aktif katılımı dikkat çekiyor.
18 İL KONGRESİNE KATILACAK
Erdoğan’ın 18 il kongresine katılımı öngörülüyor. Yarın Samsun ve Ordu’da olacak olan Erdoğan, pazar günü ise Rize ve Trabzon kongrelerine katılacak. Erdoğan’ın, 10 Ocak’ta Denizli ve Aydın’da, 11 Ocak’ta Diyarbakır- Şanlıurfa, 17 Ocak’ta Kayseri ve Konya’da, 18 Ocak’ta Mersin ve Adana’da, 24 Ocak’ta Malatya’da, 25 Ocak’ta Van’da, 31 Ocak’ta Antalya, 1 Şubat’ta İzmir’de, 3 Şubat’ta Ankara’da ve 8 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek kongrelere katılması bekleniyor. Erdoğan, bazı kongrelere ise telekonferans ile katılarak partililere seslenecek.
Sultanahmet’te kandil sohbeti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşların Regaip Kandili’ni kutladı. Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların Regaip Kandili’ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.