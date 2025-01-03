Erdoğan’dan kongre maratonu: Pazar günü Rize ve Trabzon'da olacak

AK Parti, 2028 seçimlerine giden yolda önemli bir dönemeç olacak 8. Olağan Büyük Kongresi’ni şubat ayının sonunda gerçekleştirecek. Bu kapsamda parti, 29 Kasım’da başlattığı il kongrelerini yoğun bir tempoyla sürdürüyor ve bugüne kadar 37 ilde yeni il başkanlıklarını ve yönetimlerini belirledi.Yarın devam edecek kongre sürecine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aktif katılımı dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın 18 il kongresine katılımı öngörülüyor. Yarın Samsun ve Ordu’da olacak olan Erdoğan, pazar günü ise Rize ve Trabzon kongrelerine katılacak. Erdoğan’ın, 10 Ocak’ta Denizli ve Aydın’da, 11 Ocak’ta Diyarbakır- Şanlıurfa, 17 Ocak’ta Kayseri ve Konya’da, 18 Ocak’ta Mersin ve Adana’da, 24 Ocak’ta Malatya’da, 25 Ocak’ta Van’da, 31 Ocak’ta Antalya, 1 Şubat’ta İzmir’de, 3 Şubat’ta Ankara’da ve 8 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek kongrelere katılması bekleniyor. Erdoğan, bazı kongrelere ise telekonferans ile katılarak partililere seslenecek.