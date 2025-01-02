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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı

19:382/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesaj ile Regaip Gecesi'nin tüm insanlığa huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesaj ile Regaip Gecesi'nin tüm insanlığa huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların Regaip Gecesi'nin kutlayan Erdoğan, "Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, vatandaşların Regaip Gecesi'ni tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Regaip Gecesi
dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.
Bu gecenin Türkiye ve İslam alemi için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "
Tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.
" dedi.

"Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib’in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum."




#Regaip Gecesi
#Kandil
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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