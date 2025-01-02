Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı

Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib’in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum.



Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/Kh3xhK0FTt