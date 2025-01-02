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Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı: Ülkemiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum

Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı: Ülkemiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum

11:482/01/2025, Perşembe
IHA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili ile üç aylarını tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Regaip Gecesi'nin yüreklerin arındığı, umutların tazelendiği rahmet gecesi olduğunu belirterek, "Bu kutlu gecede dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



#Regaib Gecesi
#Emine Erdoğan
#Üç Aylar

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