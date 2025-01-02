Bu gece Regaib Kandili

Bugün, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

NEFİSLERİMİZDEN UZAKLAŞALIM

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip Gecesi'nin Müslümanlara büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Kapukaya, bu geceyle rağbetin yalnızca Allah'a olması gerektiğini belirterek, bu gecede Müslümanların nefislerinden uzaklaşması gerektiğini ifade etti.

SADAKA VERELİM

Regaip Gecesi'nden sonraki günde oruç tutmanın faziletli olduğunu belirten Kapukaya, "Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz. Mümkünse bu gece sadaka vermeliyiz. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri ziyaret ederek onlarla bu manevi atmosferin içinde bir araya gelmeliyiz" dedi.

Rabb'imizden affımızı isteyelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç ayların başlaması ve Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Erbaş mesajında, mübarek üç ayların ve Regaip Gecesi'nin hayırların fethine, şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan diledi. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara yeniden kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Erbaş, bu gece mübarek Regaip Kandili'ni idrak edeceklerini belirtti.

EN GÜZEL ŞEKİLDE İHYA EDELİM

İnsanlığın, inanç, ahlak, hukuk alanında devasa sorunlarla, anlam ve medeniyet krizleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: "Hayatı anlamsızlaştıran, zorlaştıran ve yozlaştıran bu cendereden çıkabilmek için insanın öncelikle kendisiyle yüzleşmesine, bütün kötülüklerden arınarak Rabb'ine yönelmesine ihtiyaç vardır. İşte idrak ettiğimiz üç aylar, Müslümanlara böyle bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabb'imize açarak, ondan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek vakitleri hayırların fethine ve şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."







