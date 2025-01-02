Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkır tıkır işliyor

Dijitalleşme, siber güvenlik ve yerli teknolojiler alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye’yi küresel arenada daha güçlü bir dijital oyuncu yapacak. 2025 yılı bütçesi, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Savunma sanayiinde yerlilik oranını artırarak büyük bir dönüşüm yapan Türkiye, sektörün cirosunu 15,5 milyar dolara çıkardı. Son

22 yılda Türkiye’ye uluslararası yatırımları çekmek için birçok reform hayata geçirilerek, Türkiye’nin iş ve yatırım ortamı daha cazip ve rekabetçi hale getirildi. Türkiye’ye 2003 ila 2024 yılı Eylül ayı arasında 270,2 milyar dolar yatırım geldi.

2025 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanlığına 16 milyar 928 milyon lira ödenek tahsis edildi. Bu ödeneğin yüzde 50’si, Barışı Destekleme Faaliyetleri, Acil Destek Giderleri ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Ofislere hazine yardımı için diğer kurum ve kuruluşlara aktarılmak üzere ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geri kalanının önemli bir kısmı ise çeşitli alanlarda kamuya ücretsiz sunulan hizmetler için kullanılacak.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL YÜZÜ EN ÜST SIRALARDA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, doğrudan Cumhurbaş-kanlığına bağlı 8 Başkanlık, 1 Genel Sekreterlik, 4 Ofis ve 9 Politika Kurulu, politikaların etkin oluşturulması ve faaliyetlerin dinamik uygulanması için çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, “Dijital Türkiye” vizyonu doğrultusunda e-Devlet, siber güvenlik, millî teknolojiler, büyük veri ve yapay zekâ gibi alanlardaki çalışmalarıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor. E-devlet uygulamasıyla bin 71 kurum ve kuruluşa ait 8 bin 300’den fazla hizmeti elektronik ortamda vatandaşların kullanımına sunuyor. 66 milyonu aşan kullanıcıya hizmet veren platform, Türkiye’nin dijital yüzü haline geldi. Nitekim uluslararası endekslerde de üst sıralarda yer alıyor. Avrupa Komisyonu’nun 2024 e-Devlet Kıyaslama Raporu’nda Türkiye, 37 ülke arasında 83 puanla AB ortalamasını aşarak 10’uncu sırada yer aldı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI

Siber güvenlik için de çalışmalarını hızlandıran Türkiye, Siber Güvenlik Liseleri ve Meslek Yüksekokulları, Dijital Dönüşüm Ofisi’nin öncülük ettiği ulusal siber güvenlik stratejisi çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği içinde projeler yürütüyor. Bu projeler, ofisin siber güvenlik kapasitesini artırma, yerli ve millî çözümler geliştirme vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Dijital Genç Ekosistemi, 4 bin öğrenciye yönelik yapay zekâ ve girişimcilik eğitimleri düzenleyerek insan kaynağı gelişimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2024- 2025 Eylem Planı yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı adıyla yeni bir teşkilat kurma hazırlıkları da son aşamaya geldi. Çok güçlü bir yapıyla siber güvenlik alanındaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edilecek.

270,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Son 22 yılda Türkiye’ye uluslararası yatırımları çekmek için birçok reform hayata geçirilerek, Türkiye’nin iş ve yatırım ortamı daha cazip ve rekabetçi hale getirildi. 1973-2002 yılları arasında 15 milyar dolar yatırım çekebilen Türkiye, 2003 ila 2024 yılı Eylül ayı arasında 270,2 milyar dolar yatırım aldı. Yıllık ortalama yatırım miktarı 1 milyar dolardan 13 milyar dolara yükselerek küresel doğrudan yatırımlardan alınan pay yüzde 1’e çıktı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda hazırlanan 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi yayımlandı. Bu doğrultuda, stratejinin ana hedefi, Türkiye’nin küresel UDY pastasından aldığı payı nitelikli UDY projeleriyle artırmak ve 2028 yılında yüzde 1,5’e çıkarmak

olarak belirlendi.

CİMER 2025’TE MOBİLDE

Türkiye’nin tezlerini uluslararası alanda savunmak, kamu diplomasisi yürütmek, dezenformasyonla mücadele etmek ve toplumla kamu arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten İletişim Başkanlığı stratejik ve kriz iletişimi faaliyetleri kapsamında 7/24 gündem takibi yaparak dezenformasyonu tespit ederek doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyor. Başkanlık 2025’te başvuruların kolayca yapılabilmesi için CİMER mobil uygulaması geliştirilecek ve kullanıcı dostu arayüz iyileştirmeleri yapacak.

SAVUNMA SANAYİSİNDE DÖNÜŞÜM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanlığı, Türkiye’nin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamak, yerli ve millî üretimi artırmak, teknoloji geliştirme çalışmalarını koordine etmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik birimlerinin modern ekipmanlarla donatılmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Son 22 yılda savunma sanayiinde büyük bir dönüşüm yaşanırken 2002’de sektörde sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 3 bin 500’ü aştı. Savunma projelerinin sayısı, 2002 yılında 62 iken, bugün bu sayı yüzde 80 yerlilik oranıyla bin 132’ye yükselerek büyüklüğü 100 milyar doları geçti. Sektörün cirosu 2002’de 1,1 milyar dolardan 2023’te 15,5 milyar dolara çıkmış, istihdam 92 bin kişiye ulaştı. 2002 yılında savunma sanayiinde Ar-Ge’ye ayrılan yıllık bütçe sadece 49 milyon dolar iken, bugün yıllık 2 milyar 622 milyon doları aştı.

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