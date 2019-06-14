Ekonomi Sera kredisine büyük ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sera kredisine büyük ilgi

Sera kredisine büyük ilgi

Gıda enflasyonuna büyük darbe vuracak Seracılık Finansman Kredisi’ne büyük ilgi var. Dört ay önce açıklanan paket kapsamında şimdiye kadar 6 bin 905 üretici kredi için başvurdu. Bu üreticilerin 500’ü yeni yatırımcı. Paket kapsamında son üç yılın seracılık alanında kullandırılan finansman ortalamasının yaklaşık 3 katı kredi sağlandı. Kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaklaşık dört ay önce açıkladığı seracılık alanındaki desteğin amacını, “Modern seracılık altyapısını tesis edecek, üretimi artıracak, kış aylarındaki gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçecek” şeklinde açıklamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaklaşık dört ay önce açıkladığı seracılık alanındaki desteğin amacını, “Modern seracılık altyapısını tesis edecek, üretimi artıracak, kış aylarındaki gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçecek” şeklinde açıklamıştı.

Kış aylarında yaşanan spekülasyonların etkisi ile artan gıda fiyatlarına karşı başlatılan seracılık hamlesinin bir ayağı olan “Seracılık Finansman Kredisi”, kış ayları üretimine büyük katkı yapacak. Şubat ayında devreye alınan pakete bugüne kadar toplamda 6 bin 905 üretici kredi için başvuruda bulundu.

Bu üreticilerin 500’ü yeni yatırımcı olurken, geri kalanları seracılıkta yatırımı olan üreticiler oldu. Paket kapsamında son üç yılın seracılık alanında kullandırılan finansman ortalamasının yaklaşık 3 katı kredi sağlandı. Kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

ASLAN PAYI DOMATESTE

Seracılık alanında kullandırılan ve süreci devam eden kredilerde aslan payı domatesin oldu. Krediler kapsamında yatırımlar ve işletme finansmanı ile normal üretime 252 bin ton daha fazla domates üretimi katkısı sağlanmış olacak.

Halihazırda kullanılan ve süreci devam eden kredilerin aktarıldığı seraların da yüzde 50’sini domates seraları oluşturuyor. Bu da seralarda üretilen domates miktarının yüzde 7’si kadar bir büyüklüğe karşılık geliyor. Domatesi, 60 bin tonla biber takip ederken, 40 bin ton muz ve 2500 ton salatalık üretimi için kredi sağlanmış olacak.

875 MİLYON LİRA HESAPLARA YATTI

Toplam 1,7 milyar TL’lik kredinin 875 milyon TL’lik kısmı hesaplara yattı. Halihazırdaki seraların modernizasyonu ve yeni sera yatırımları için kullandırılan kredilerin işletme için verilen kısmı son 3 yılda aynı dönemde verilen işletme kredisi ortalamasının 4 katından daha fazla olurken, yatırım için verilen krediler ise son 3 yıl ortalamasının 2 katının üzerine çıktı.

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SERACILIK YAYILIYOR, AFYON DİKKAT ÇEKİYOR

Seracılık kredilerinde liderliği Antalya aldı. Kullandırılan ve süreci devam eden 875 milyon TL’lik toplam kredinin yüzde 32’si Antalya’daki seracılık yatırımları için oldu. Ancak önemli gelişme, seracılık faaliyetlerinin ülke geneline yayılması oldu. Yeni seracılık hedefleri kapsamında jeotermal kaynaklardan yararlanılacağı ifade edilmişti. Jeotermal alanın lider şehir Afyon’daki başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturdu.

12’lik pay ile Mersin, %6’lık pay ile Adana, %5,6’lık pay ile Aydın ve %5,2’lik pay ile İzmir dikkat çeken iller olurken, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz’deki başvurular seracılığın Türkiye geneline yayıldığının göstergesi oldu.

  • BAŞVURULAR 3. ÇEYREKTE ARTACAK
  • Seracılık kredileri 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak kullandırılıyor. Yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan krediler yatırım miktarının yüzde 75’ine kadar, yüzde 8,25 faizle sağlanıyor. Ayrıca işletme kredileri de 14 ay vadeli olarak veriliyor. Ziraat Bankası yetkililerinden edinilen bilgilere göre özellikle 3. Çeyrek ayları olan Eylül, Ekim ve Kasım aylarında başvuruların çok daha artması bekleniyor. Kredi paketi kapsamında ise bir sınırlama olmazken, toplamda kullandırılan kredi rakamının 2 milyar TL’nin çok üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

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