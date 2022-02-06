Ekonomi Serbest bölgeye destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Serbest bölgeye destek

Üretim üslerinin önemli bir ayağı olan serbest ticaret bölgeleri geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine 24,6 milyar dolar katkı sağladı. Hükümet, bu yıl serbest bölgelerde yatırım yapıp faaliyete başlayacak firmalara 125 milyon TL kira ve istihdam desteği ödemesi yapacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Serbest bölgeye destek
Türkiye’de kurulu bulunan 18 Serbest Ticaret Bölgesi, 2021 yılında ticarete 24 milyar 618 milyon dolarlık katkı sağladı. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, toplamda 85 bin 248 kişiyi istihdam ediyor.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın önemli bir ayağını oluşturan serbest ticaret bölgelerine yatırım teşvikleri artarak sürüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine 24,6 milyar dolar katkı sağlayan serbest ticaret bölgelerinde bu yıl yatırım yapıp faaliyet gösterecek firmalar için Türkiye yeni adımlar atıyor.

YAZILIM VE BİLİŞİME YATIRIM

Türkiye’de şu anda 18 serbest ticaret bölesi bulunuyor. Denize kıyısı olan bölgelerde yoğunlaşan Serbest Ticaret Bölgeleri'nde faaliyet yapmayı tercih eden firmalar için; vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, kar transferi, ucuz altyapı gibi birçok avantaja kapı aralıyor. Küresel transit ticaretine de ev sahipliği yapan serbest bölgelerdeki yatırımlar için ülkeler birbiriyle yarışıyor. İlerleyen teknolojiye ayak uydurmak için yazılım ve bilişim sektöründe olgunlaşmış ve ihracata yönelmek isteyen Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlara daha geniş imkânlar ve teşvikler sağlamaya başlandı.

KURUCULARA FİNANSMAN DESTEĞİ

Hükümet serbest bölge desteklerinin dışında ek olarak yatırım yapacak firmalara 5 yıl süreyle istihdam ve kira desteği de veriyor. İhtisas serbest bölgesi kurucu ve işletici şirketlere ise finansman desteği veriliyor. Bu kapsamda bu yıl ihtisas serbest bölgelerinde yatırım yapıp faaliyet gösterecek firmalara 125 milyon TL kira ve istihdam desteği yapılacak.

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