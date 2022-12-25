Sermaye piyasalarına ilgi katlanarak artıyor

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından Borsa İstanbul ev sahipliğindeki düzenlenen zirveye, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergün’ün de aralarında olduğu isimler katıldı. Zirvede, yatırım fonlarının geleceğine ilişkin önemli analiz ve öngörülerin de yapıldığı dört ayrı panel düzenlendi.

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen varlık büyüklüğünün, yatırımcıların artan ilgisiyle 1 trilyon eşiğini de aşarak 1,3 trilyon liraya ulaştığına işaret ederek, “Sektörümüzün özellikle son yıllarda sergilediği etkileyici büyüme ile geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz ancak gelişmiş ekonomilerle kıyasladığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu da görüyoruz” dedi. Sektör tarafından yönetilen varlıkların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH)’ın %10’unun üzerine geldiğini ileten Ersarı, Avrupa’da bu oranın %150 ve dünya ortalamasının ise %87 olduğunu açıkladı.

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Yeni Ekonomi Modeli piyasalara derinlik getirdi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman "Yatırım Fonları piyasasını büyütmek için herkese önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Uygulamaya koyduğumuz Türkiye Ekonomi Modelimize paralel olarak sermaye piyasalarının gelişmesi, derinleşmesi, yatırımcıların ve yatırım araçlarının sayısının artması için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

2022 sektör için önemli bir yıl oldu

Kurumsal yatırımcıların, sermayenin tabana yayılmasında oldukça önemli bir rol üstlendiğine vurgu yapan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise “Sermaye piyasasının derinliğinin artması için Yatırım Fonlarının büyümesine büyük önem veriyoruz. 2022, bu açıdan önemli bir yıl oldu. Kasım ayı itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 1 trilyon TL’yi aştı" dedi.

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