Sıcak paranın merkezi oluruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı

EKONOMİ DÜNYASI ELEŞTİRİ DE YAPIYOR

Ekonomide beklenti yönetimine dikkati çeken Kaan, olumsuz beklentilerin ve ihtimallerin sürekli gündemde tutulmasının kimseye fayda getirmeyeceğini söyledi. Kaan şunları kaydetti: “Son dönemde özellikle aldığımız eleştirilerin başında sürekli iyimser tavrımızı korumamız ve sorunları işaret etmediğimize dair yorumlar yer almaktadır. Bunu MÜSİAD olarak kesinlikle kabul etmediğimizi belirteyim. Kötümser tabloların oluşturacağı atalet ve gerginlik havasının ekonomide yaşayan olumlu eğilimleri baltalayacağını savunuyoruz. İyi giden bir sistemin içine yerleştirdiğiniz kötümser senaryoların iyi giden yapıları da karamsarlık döngüsü içine katacağını unutmayalım. Elbette Türkiye ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Ancak global resesyonun ayak seslerini iyice hissetmeye başladığımız şu günlerde Türkiye’yi ayrıştırarak yapılacak her analiz iyisi ile de kötüsü ile de eksiktir ve manipülatiftir.”

ORTA DOĞU’DA GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE OLACAK

Kaan, İran’daki olaylar başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’taki olayların benzerlerinin İran’da da görülebileceği hususunda alt metinler ortaya koyduğunu aktararak, “Bu şartlar altında Orta Doğu sermayesi için güvenli liman yeniden Türkiye toprakları olacaktır” dedi. Türkiye’nin hem sahada hem de masada kazandığı zaferin, Suriye’nin yeniden inşası adına yepyeni bir dönemin de kapılarını açtığını anlatan Kaan, “Gerek İran gerekse Irak’taki gösterilerin iş dünyası açısından okunması farklıdır. Dünyanın her yerinde toplumsal olaylar, kısa sürede yerel kimliğinden sıyrılarak küresel dinamiklerin hareket sahası haline gelir. Böylesi durumlarda risk ve tehdit aynı cümle içinde okunur. Türkiye gerek jeopolitik yapısı gerekse dengelenme süreci içindeki ekonomisiyle bu bölgedeki sıcak paranın çekim noktası haline getirilebilir” şeklinde konuştu.

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Kırkentler projesi metropole çözüm

Kaan, çok yakında açıklayacakları Kırkentler projesi ile kentsel dokuların yeniden planlanması ve başlayan tersine göçün yeni yerleşme alanları kurarak çok daha sağlıklı ve homojen bir demografik dağılımı ve aynı zamanda istihdamı artıracak bir çözüm olarak sunacaklarını söyledi. Burada en hayati meselenin firmaların finansmana erişim şartlarının düzenlenmesi olacağını bildiren Kaan, “Burada devlet ve hükümet yetkililerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Yerli alımları teşvik etmek KOBİ ve üstü firmalarımızdaki üretim ve yatırım iştahını besleyecektir” dedi.