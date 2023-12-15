Sigortacılık primleri 500 milyara koşuyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen sigortacılık sektörünün 100, BES’in 20. yılı etkinliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TSB Başkanı Uğur Gülen, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) İkinci Başkanı Mehmet Verim katıldı.

SİGORTALI ORANI YÜZDE 2’YE ÇIKTI

Gülen, sigorta ülkelerin gelişmişliği anlamında göstergelerin en başında gelen konulardan biri olduğunu söyledi. Gülen, “Sigortacı ekonomiye uzun süreli kaynak ve fon aktararak ekonominin gelişmesine fayda sağlayan bir sektör. Geçmiş 20 yıla baktığımız zaman sigortacılıkta muazzam bir ilerleme olduğunu açıkçası hepimiz görüyoruz. Penetrasyon oranı 2000’lerin başında 1,2’lerden bugün yüzde 2’ler seviyesine geldi. Henüz bu yeterli bir rakam değil fakat geldiğimiz nokta gerçekten çok sevindirici. Diğer taraftan baktığımızda son 20 yıla özellikle 2000-2010 döneminde sigorta sektörü yabancı yatırımcıların en fazla ilgi odağı olan sektörlerden biri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

AKTİF BÜYÜKLÜK 1,2 TRİLYON LİRA

Sigorta sektörünün son bir kaç yıldır büyümeye hızla devam eden bir sektör oluğuna işaret eden Türkiye Sigorta birliği Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Sigorta sektörü bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123’lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştı ve yılın sonu yaklaşırken herhalde bu yılın sonun 500 milyar lira prim üretimini aşan bir sektör ile karşı karşıya kalacağız. 6 Şubat’ta yaşadığımız üzüntülü deprem hadisesine rağmen sektörümüzün aktif büyüklüğü 1,2 trilyon liraya ulaşmıştır.”

SİGORTACILIĞIN YARISI KASKO

SEDDK İkinci Başkanı Mehmet Verim ise kasko sektörünün aşağı yukarı sigorta sektörünün yüzde 50’sini oluşturduğunu söyledi. Verim, “Trafikte zarar oluştuğunda şirketlerin öz kaynakları müthiş bir şekilde eriyor. Dolayısıyla biz şirketleri, sektörleri, branşları kendi dinamiklerine bırakmak zorundayız” diye konuştu.







