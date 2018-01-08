Sigortasız yaşlılara 1395 lira maaş

Geliri 534 TL’nin altında olan 65 yaş ve üstü yaşlılara 2018/Ocak ayında yapılacak memur maaşlarındaki artışa göre bu aylıklar artırılacak.

Türk vatandaşı olup Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekliliği bulunmayan 65 yaş ve üstü muhtaç yaşlı vatandaşlara devlet üç ayda bir maaş veriyor. Bu maaş için ikametgâhın bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na başvurmak gerekiyor. Maaşın miktarı ise 65 yaş üstündekilere 2017/Aralık ayı itibarıyla aylık 251 TL, 3 aylık 754 TL.

Geliri 534 TL’nin altında olan 65 yaş ve üstü yaşlılara 2018/Ocak ayında yapılacak memur maaşlarındaki artışa göre bu aylıklar artırılacak.

YAŞLILIK MAAŞI İÇİN YÜZDE 40 ARTIŞ TEKLİFİ

Konuyla ilgili bir kanun teklifinde bulunuldu. Teklifin kabul edilip yasalaşması durumunda 65 yaş 3 aylıklarında yüzde 85, engelli aylıklarında ise ortalama yüzde 40 oranında artış sağlanacak.

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Eğer artış olursa, 65 yaş üstü muhtaç ve kimsesizlere ödenen yaşlılık 3 aylığı 754,45 TL’den bin 395 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 70 ENGELLİ MAAŞI 1.965 LİRA OLACAK

Yüzde 40-69 oranında engelli hali bulunan vatandaşlara ödenen 3 aylık ödeme miktarı bin 132,98 TL’den bin 755,07 TL’ye, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelli durumu bulunan vatandaşlara ödenen 3 aylık ödeme miktarı bin 699,47 TL’den bin 965,68 TL’ye ve 18 yaş altı engelliye bakım yapan engelli yakınına ödenen 3 aylık bakım ödemesi miktarı ise bin 132, 98 TL’den bin 755,07 TL’ye yükselecek.

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